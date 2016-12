Tagessieger: "Krauses Glück" teilen rund fünf Millionen TV-Zuschauer

(ots) - "Krauses Glück", die Geschichte vom Engagement des

pensionierten Polizeihauptmeisters Horst Krause für eine syrische

Familie im beschaulichen Schönhorst sahen am Freitagabend im "Ersten"

4,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das bedeutete einen

Marktanteil von 15,3 Prozent und damit den Tagessieg für die

Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Im Sendegebiet des

rbb erreichte der heiter-besinnliche Film sogar 18,9 Prozent.



In "Krauses Glück" mit Hauptdarsteller Horst Krause, der am

Sonntag (18.12.) seinen 75. Geburtstag feiert, spielen unter der

Regie von Bernd Boehlich unter anderem Carmen-Maja Antoni, Angelika

Böttiger, Andreas Schmidt, Tilo Prückner und Boris Aljinovic. Online

ist der Film nun unter anderem hier zu sehen: http://rbburl.de/ih,

das rbb Fernsehen zeigt "Krauses Glück" am 25. Dezember um 20.15 Uhr.







