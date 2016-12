Am 10. Januar live im Großen Sendesaal des rbb: Balbina& Das Deutsche Filmorchester Babelsberg (FOTO)

(ots) -

Alles an Balbina ist eigenwillig, die Texte, die Musik, ihr

Outfit. Radioeins vom rbb präsentiert die Berliner Sängerin und

Musikerin mit polnischen Wurzeln am 10. Januar 2017 um 20.00 Uhr bei

einem exklusiven Livekonzert. Balbina musiziert im Großen Sendesaal

des rbb und stellt gemeinsam mit dem international renommierten

Deutschen Filmorchester Babelsberg ihr neues Album "Fragen über

Fragen" vor.



Balbina stammt aus Warschau und kam als Dreijährige nach Berlin.

2015 landet sie mit "Über das Grübeln" einen echten Paukenschlag. Auf

Radioeins rotiert die Single "Nichtstun", Kritiker Jens Balzer

(Berliner Zeitung) nennt sie die "tollste Berliner Sängerin der

Stunde", für Spiegel Online ist sie "das Aufregendste, was deutsche

Popmusik gerade zu bieten hat" und ihre Videos werden auf

Kunsthochschulen gezeigt. Da lässt es sich Herbert Grönemeyer nicht

nehmen, das junge Talent ins Vorprogramm seiner Deutschlandtournee

einzuladen.



Nun steht Balbinas neues Album am Start. Die Songs hat sie mit dem

Sofia Symphonic Orchestra eingespielt und aufgenommen. Doch kaum ein

Künstler kann es sich leisten, mit einem Orchester auf Tour zu gehen.

Umso mehr freut sich Balbina, ihr neues Album in Berlin gemeinsam mit

dem Deutschen Filmorchester Babelsberg präsentieren zu dürfen.

Radioeins macht die Zusammenarbeit möglich, denn es besteht eine

fruchtbare Kooperation zwischen dem rbb-Sender und dem international

renommierten Orchester, das u. a. schon mit Peter Fox, Calexico,

Rammstein und Nada Surf zusammen gearbeitet hat.



Veranstaltung am 10. 1. 2017, Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00

Uhr. Tickets kosten 22 EUR zzgl. VVK-Gebühren.



Veranstaltungsort: Großer Sendesaal des rbb, Masurenallee 8-14,

14057 Berlin-Charlottenburg.



Mehr im Internet unter radioeins.de



Ein honorarfreies Pressefoto steht unter ard-foto.de bereit.









Pressekontakt:

rbb-Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) 1-balbina.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.12.2016 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1437520

Anzahl Zeichen: 2321

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) 1-balbina.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung