Hotel Rosengarten – Ihr Welschnofen Hotel für einen Urlaub in Südtirol

(firmenpresse) - Hotel Welschnofen – In diesem Hotel wird jeder Gaumen verzaubert



In dem Hotel Rosengarten wird jeder Gourmet glücklich. Die Küche des Hotels Rosengarten setzt auf natürliche, größtenteils saisonale und regionale Produkte. Mit diesen Zutaten kreiert sie wohlschmeckende Gerichte, die Ihnen den Tag verzücken werden. In der Weinstube und dem Café können Urlauber ein hervorragendes Glas Wein oder einen guten italienischen Cappuccino genießen und in gemütlicher Atmosphäre zusammensitzen und entspannen. In Verbindung mit der Natur bietet dies einen einmaligen Urlaub in der malerischen Landschaft der Region Welschnofen.



In das Hotel Obereggen können Sie auch Ihren Hund mitnehmen



In dem Hotel Rosengarten können Sie einen Urlaub mit Hund in Südtirol verbringen. Das Hotel Rosengarten liegt in Welschnofen in Südtirol und ist der ideale Ort für einen traumhaften Erlebnisurlaub für Körper, Seele und Geist. Auch die Kulinarik wird in Welschnofen großgeschrieben. So können die ausgefallenen und erlesenen Gerichte auch die größten Kritiker überzeugen und für feinste Geschmackserlebnisse sorgen. Die Zimmer und Appartements des Hotels in Welschnofen Südtirol sind äußerst gemütlich und rustikal eingerichtet. Das viele Holz und die anderen Naturmaterialien schaffen somit eine behagliche Wohnatmosphäre und lassen jeden Urlauber, in Kombination mit der frischen Bergluft, tief und fest schlafen. Mit den Elementen der Ruhe und Erholung sind somit zwei der wichtigsten Aspekte eines gelungenen sowie entspannten Urlaubs in dem Hotel Obereggen vorhanden.



Wellness in Welschnofen in Südtirol



Wenn Sie sich nach Wellness sehnen, dann ist das Hotel Rosengarten der ideale Ort. In dem Naturhotel in Südtirol können sich Urlauber in dem Wellnessbereich „Innet & außet“ erholen. Die Räumlichkeiten des Wellnessbereichs bestehen unter anderem aus einem neuen Panoramahallenbad mit großem Ruheraum und einer umfangreichen Saunalandschaft mit finnischer Sauna, türkischem Dampfbad, Vitarium und einem Felsen-Whirlpool. Weiter finden Sie hier Massagen und Beautybehandlungen und erhalten somit das feinste Wellnesserlebnis.





Weitere Informationen können Sie auf der Homepage finden: http://www.hotelrosengarten.it/







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotelrosengarten.it/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hotel Rosengarten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.12.2016 - 11:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1437523

Anzahl Zeichen: 2299

Kontakt-Informationen:

Firma: Hotel Rosengarten

Ansprechpartner: Tobias Kirschbaum

Stadt: Welschnofen

Telefon: 021171289



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung