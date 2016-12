Der Friseur Mod’s Hair Bielefeld hilft bei Problemen mit feinem Haar

(firmenpresse) - Mod’s Hair Bielefeld liefert das perfekte Ergebnis bei der Coloration Ihrer Haare



Für Mod’s Hair Bielefeld stehen die Kunden im Mittelpunkt. Deshalb hat sich Mod’s Hair zusätzlich zum Brautservice auf feine Haare, die SOS Coloration und die normale Coloration spezialisiert. Feine Haare sind ein Problem für viele Menschen und Mod’s Hair hat sich diesem Problem angenommen. Mit speziellen Techniken erhalten die Kunden von Mod’s Hair die perfekte Frisur, mit der sie sich wieder wohlfühlen.



Mod’s Hair – Der Friseur in Ihrer Nähe



Mod’s Hair Bielefeld denkt immer an seine Kunden. So liegt der Friseursalon Mod’s Hair in Bielefeld liegt in der Altstadt und ist gut von der Straßenbahn erreichbar. Für den Friseursalon ist die umfassende Beratung der Kunden ein wichtiger Punkt, den die Friseure stets nachgehen. So legen die Friseure von Mod’s Hair viel Wert darauf, dass ihre Kunden stets den besten Look erhalten und sich somit rundum mit ihrem neuen Haarschnitt wohlfühlen. Um dieses Ziel zu erreichen nehmen sich die Friseure ausgiebig Zeit, um auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Zudem legt der Friseur Mod’s Hair Bielefeld viel Wert, dass seine Kunden stets die neuesten Haarschnitte erhalten. Die engagierten Friseure von Mod’s Hair bilden sich außerdem stets weiter und bleiben damit auf internationalem Niveau. Hierdurch können sich die Kunden auf die neuesten Trends aus Paris freuen.



Der Friseur Bielefeld versüßt Ihren wichtigsten Tag im Leben



Der Friseur Mod’s Hair möchte, dass seine Kunden am wichtigsten Tag in Ihrem Leben perfekt aussehen. Aus diesem Grund hat sich Mod’s Hair Bielefeld unter anderem auf den Brautservice spezialisiert. So erhalten Sie die perfekte Brautfrisur und Make-up von den Friseuren des Salons, welche zudem an diesem besonderen Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen. Des Weiteren bietet Mod’s Hair an, später beim Finale am Hochzeitstag einen Hausbesuch an, bei dem Sie das ganze Wohlfühlprogramm erhalten.





Kommentare zur Pressemitteilung