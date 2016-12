Nalserhof – Der ideale Urlaub in der Ferienanlage Südtirol

(firmenpresse) - Aparthotel Südtirol – Die Natur ruft nach Ihnen



Nals eignet sich besonders für einen Familienurlaub. Die Region Südtirol bietet viele Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur. So können sich Urlauber im Sommer auf eine Partie Golf oder atemberaubendes Rafting freuen. Kinder können sich auf einen Reitausflug von einem der vielen Reiterhöfe freuen. Ein Besuch in einem der Hochseilgärten ist auch ein beliebtes Ziel für Familien. Im Winter sind Skifahren und Snowboarden attraktive Aktivitäten in einem der nahegelegenen Skigebiete. Weitere tolle Aktivitäten sind das Schneeschuhwandern oder Rodeln.



In den Ferienwohnungen Südtirol sind Familien stets willkommen



In dem Hotel in Südtirol wird jeder Gast verwöhnt. Das 4 Sterne Apparthotel Gartenresidence Nalserhof liegt in Nals in Südtirol. Das Traditionshaus bietet ein außergewöhnliches Wohlfühlambiente, sodass sich Urlauber auf vollkommende Erholung freuen können. Das Aparthotel Südtirol legt sehr viel Wert auf modernen Komfort und lässt seinen Gästen so viel Raum für Entspannung. Des Weiteren sind Familien stets willkommene Gäste im Nalserhof. Für einen Familienurlaub können Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die schönen Seiten der Berge kennenlernen. Die Erlebniswege bieten für Kinder besondere Möglichkeiten, um aktiv zu werden. So können sie dort unter anderem klettern oder auch schaukeln. Das Hotel Nalserhof besitzt auch einen eigenen Spielplatz, auf dem sich Kinder nach Lust und Laune vergnügen können.



In den Ferienwohnungen Meraner Land vom Alltag erholen



Die Ferienwohnung Meraner Land steht für vorzüglichen Wellness. Die Gäste des Nalserhofs können sich auf den hoteleigenen Wellnessbereich freuen. So ist der Wellnessbereich nach einem langen Tag in der Natur genau der richtige Ort, um sich zu erholen. Die Wohlfühloase bietet unter anderem eine finnische Sauna, eine Dampfsauna und eine Infrarot Kabine. Weiter können sich Urlauber auf Massagen freuen und sich so von lästigen Verspannungen befreien.





Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: http://www.nalserhof.it







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nalserhof.it



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hotel Nalserhof

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.12.2016 - 11:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1437526

Anzahl Zeichen: 2153

Kontakt-Informationen:

Firma: Hotel Nalserhof

Ansprechpartner: Tobias Kirschbaum

Stadt: Nals

Telefon: 021171289



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 159 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung