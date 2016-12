Bestseller „Vermietung & Mieterhöhung“ von Alexander Goldwein

Der Bestseller „Vermietung & Mieterhöhung“ ist jetzt in zweiter Auflage mit erheblichen Erweiterungen erschienen. Der Ratgeber erklärt, wie man die Vermietung einer Wohnimmobilie professionell anpackt. Die Lektüre setzt keine Vorkenntnisse voraus und ist auch für Anfänger geeignet. Der Autor Goldwein ist Wirtschaftsjurist mit einer Spezialisierung im Immobilienrecht und selbst erfolgreicher Immobilieninvestor. Mehrere seiner praktischen Ratgeber zu Kapitalanlagen in Immobilien sind Beststeller Nr. 1 bei Amazon geworden.

(firmenpresse) - Da die mit einer Wohnimmobilie erzielbare Rendite stark von der Höhe der Miete abhängt, ist es für einen Vermieter und Investor sehr wichtig, den rechtlichen Rahmen für Mieterhöhungen zu kennen und optimale Mietvertragstexte einzusetzen. Nur so ist er in der Lage, den Spielraum richtig auszunutzen und eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.



Viele Menschen geben an, bisher von Investitionen in vermietete Immobilien Abstand genommen zu haben weil, sie Konflikte mit Mietern fürchten. Bei Lichte betrachtet stehen die Befürchtungen jedoch in keinem gesunden Verhältnis zum tatsächlichen Chancen-Risiko-Profil von Kapitalanalgen in Wohnimmobilien. Eine Quelle der Angst ist häufig mangelnde Kenntnis des rechtlichen Rahmens. Daher finden Sie in diesem Ratgeber eine praxisorientierte Einführung in die rechtlichen Grundlagen und, wie man Konflikte mit Mietern vermeidet bzw. löst. Die Empfehlungen sind aus dem rechtlichen Rahmen abgleitet und haben ihren Härtetest in der Praxis bereits bestanden.



Darüber hinaus erfahren Sie etwas über Mieterhöhungen. Dieses Buch vermittelt in verständlicher Form das praxisrelevanten Grundwissen über das Mietrecht und darauf aufbauend eine optimale Mieterhöhungsstrategie.



Schließlich enthält dieser Ratgeber einen anwaltsgeprüften Mustermietvertrag für Wohnungen, den Sie als Datei erhalten, bearbeiten und selbst ausdrucken können. Darüber hinaus finden Sie zahlreiche Mustertexte (z.B. Übergabeprotokolle, Betriebskostenabrechnungen) und Musterschreiben (z.B. für Mieterhöhungen, Abmahnungen und Kündigungen), um das vermittelte Wissen konkret in die Praxis umzusetzen.



Profitieren Sie von den praktischen Erfahrungen des Autors als Wirtschaftsjurist sowie als kaufmännischer Projektleiter in der Immobilienbranche und als erfolgreicher Immobilieninvestor!



M&E Books ist ein Sachbuchverlag in Köln. Der Verlag ist spezialisiert auf hochwertige Ratgeber rund um das Thema Immobilien, Immobilieninvestments und Existenzgründung.



