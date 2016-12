Studienstart im März an der SRH Hochschule Hamm – Attraktive Studienvarianten zum Sommerstart

Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm fokussiert zum Sommersemester 2017 auf innovative Studienvarianten. Mit dem 5-semestrigen Studienformat im BWL-Masterprogramm, dem Quereinstieg in das BWL-Bachelorstudium und dem berufsbegleitenden Studiengang der Sozialen Arbeit bietet die Hochschule ein flexibles Zusatzangebot zum März 2017.

Die Hochschule bietet individuelle Beratungsgespräche in der Hochschule an - Foto: SRH

(firmenpresse) - „Unsere 5-semestrige BWL-Mastervariante bieten wir im Sommer mit einem ‘sanften‘ Einstieg mit steigender Anforderung an. Dadurch ermöglicht die Hochschule den Studierenden in den ersten beiden Semestern mehr Freiraum zum Lernen. Zudem verlieren die Studierenden keine Zeit, da der Endzeitpunkt des Studiums bei Start im März der Gleiche ist, wie bei Start zum Wintersemester. Auch die Gesamtkosten des Studiums sind nur minimal höher im Vergleich zur 4-semestrigen Variante“, sagte SRH-Geschäftsführer Steffen Bruckner. Von großem Vorteil sei auch das Modell des Quereinstiegs in den BWL-Bachelor zum Sommersemester. Denn durch den Wegfall eines Wartesemesters bis September und der gleichbleibenden Studiendauer spart man viel Zeit.



Für Berufserfahrene im Bereich Kinder, Jugend, Pflege, Geriatrie startet die Hochschule das neue berufsbegleitende Studienmodell der ‘Sozialen Arbeit‘ erstmalig auch zum Sommersemester, Mitte März. „Dies ist für bereits berufstätige Mitarbeiter im sozialen Bereich eine Option, sich weiterzubilden und für höhere Aufgaben zu qualifizieren“, so der Geschäftsführer.



Natürlich bietet die Hochschule auch mit den bestehenden Bachelor- und Master-Studiengängen in den Bereichen Logistik und Energie die Option, schon im März mit dem Studium zu beginnen. In Hamm sei dies damit für alldiejenigen, die keine Zeit verlieren möchten, im Grunde die einzige Möglichkeit, zu studieren ohne bis zum September warten zu müssen, so die Hochschule. „Im Unterschied zu anderen Hochschulen in der Umgebung, bieten wir unsere Studiengänge auch zum Start im Sommersemester an“, konstatiert Bruckner. Insbesondere für diejenigen, die berufsbegleitend studieren möchten oder nach ihrem Bachelorabschluss ein Masterstudium anstreben, sei der Einstieg im Sommersemester eine ideale Möglichkeit direkt anzufangen.



Mitarbeiter, Professoren und Studierende der Fachbereiche informieren am 21.01.2017 ab 9.30 Uhr in der Hochschule beim Studienberatungsfrühstück bei Kaffee und Brötchen über die Studienmöglichkeiten und Finanzierungsoptionen. Anmeldungen dafür und generelle Online-Bewerbungen sind unter www.fh-hamm.de bereits möglich.





Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule. Sie bietet kompakte, anwendungsbezogene Studiengänge in den Bereichen Logistik, Energiewirtschaft, Management und innerhalb eines In-Instituts Sozialwissenschaft an. Sie steht für eine qualifizierte Ausbildung, kleine Lerngruppen, ein praxisnahes Studium und eine hohe Erfolgsquote der Absolventen.

Kommentare zur Pressemitteilung