Berührende Weihnachtsshow boten Künstler für Weihnachtsfeier der Firma

Die Weihnachsfeier von Firma NGK wurde in diesem Jahr von den Künstlern Sabrina und Blub unterstützt. Mit Seifenblasenshow und Sandmalerei Performance wurde den Gästen ein tolles Showprogramm geboten

Mit Sandmalerei Show sorgten Künstler für beste Unterhaltung bei Weihnachtsfeier der Firma NGK

(firmenpresse) - Unterhaltung für Weihnachtsfeier der Firma eröffnete Origami Künstlerin



Düsseldorf. Die Weihnachtsshow war das Bonbon der diesjährigen Weihnachtsfeier des japanischen Konzerns NGK. Es erwies sich als gute Ideen für die Weihnachtsfeier des Unternehmens die Showkünstler Sabrina und Blub einzuladen. Mit einer faszinierenden Mischung aus Seifenblasenkunst, Komik, Artistik und Sandmalerei verzauberten beide Unterhaltungskünstler das Publikum in den ehrwürdigen Rheinterassen in Düsseldorf. Rund 400 Gäste sind zur Firmenweihnachtsfeier gekommen, um so die Jahresabschlussfeier mit japanischem Büffet, Entertainment aus Japan und weiteren internationalen Künstlern für die Weihnachtsfeier zu zelebrieren. Schon zum Empfang der Gäste sorgte Walking Act Künstlerin Sabrina mit ihrer Origami Performance für Aufsehen. Diese ursprünglich japanische Kunstform kam besonders beim japanischen Vorstand gut an und auch die Mitarbeiter bewunderten die originellen Kunstwerke, welche diese Origami Künstlerin Ihnen als "Give-Away" verschenkte. Mit ihrer charmanten Art und guter Laune konnte Sabrina mit diesem Origami Walking Act also den Weg zu einer tollen Weihnachtsshow ebnen. Schon das Kostüm der Event Künstlerin, ein aus Papier gefaltetes, extravagantes Kleid, sorgte bei den Gästen der Weihnachtsfeier für entzücken.



Mit einer Seifenblasenshow bereitete Künstler für Weihnachtsfeier viel Freude



Besonders außergewöhnlich war Seifenblasenkünstler Blub. Der lustiger Showkünstler im lilafarbenen Frack begeisterte die Gäste dieses Firmenevents vor allem mit seiner märchenhaften Seifenblasenshow. Geschickt paffte der Künstler für Weihnachtsfeier mit einer Nebelmaschine die Seifenblasen herbei, wie durch Wunderhand machte er aus vielen kleinen Seifenblasen eine einzige große Blubberblase. Anmutig schwebten die Seifenblasenkugeln fast wie weihnachtliche Dekoration durch die Bühne und füllten diese mit bunten Farben aus. Unbestritten einer der Höhepunkte dieser Weihnachtsshow war es, als der Seifenblasenkünstler einen langen Bogen aus dem nassen Nichts formte. AAAAhhhh! Da bekommen nicht nur Kinder große Augen. Show Künstler für Weihnachtsfeier zu buchen, hat mehrere Vorteile. Zum einen muss man sich als Betrieb nicht selbst um das Rahmenprogramm, die Unterhaltung oder Showeinlage kümmern, denn die Event Künstler, Entertainer oder Varieté Artisten übernehmen die Showproduktion und Programmgestaltung. Ein weiterer Vorteil Künstler für die Weihnachtsfeier zu engagieren liegt auf der Hand: meist gibt es bei einer Betriebsweihnachtsfeier keinen roten Faden. Kleinkünstler Sabrina und Blub übernehmen auch die Moderation der Weihnachtsfeier. Sie führen selbst durch Ihr Event Showprogramm und die Mitarbeiter können sich in aller Ruhe unterhalten lassen. Beispiel unter: http://www.blubshow.de/weihnachts-variete-dinner-show-kuenstler-weihnachtsfeier Auch ein Vorteil ist es, dass die Mitarbeiter es den Geschäftsführern sicherlich hoch ansehen, wenn diese mit einer Weihnachtsshow aufwarten können. Wenn sich das Publikum nicht gerade dem opulenten und geschmackssicheren Essen hingab, konnte dieses Weihnachts-Dinner-Varieté mit außergewöhnlichen Showeinlagen der hochbegabten Gala Künstler überzeugen. Von spektakulärer Seifenblasenkunst bis zu einer Sandmalerei Showeinlage - bei dieser Weihnachtsshow war für alle Geschmäcker etwas dabei.





Besondere Entertainment für Weihnachtsfeier - staunen mit Sandmalerei Showact



Nach den eigentlichen Mitarbeiterehrungen war es dann wieder an der Zeit für eine Showeinlage der Künstler für Weihnachtsfeier. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als Origami Künstlerin Sabrina dann auf die Bühne trat um eine ganz andere Kunst zu präsentieren. Die Sandmalerei Performance, welche Sie auf einer beleuchteten Glasplatte vorführte war einfach atemberaubend. Als die Sandkünstlerin aus feinen Sandkörnern immer wieder neue Bilder gestaltete war die Aufmerksamkeit im Saal groß. Dieser Showact für Weihnachtsfeier wurde mittels einer Kamera auf eine Leinwand übertragen und so konnten alle Zuschauer in den Genuss dieser Sandshow kommen. Als die Sandmalerin am Ende sogar ein speziell für die Firma gestaltetes Schlussbild zeichnete, waren alle aus dem Häuschen. Um einen Einblick in die Kunst der Sandmalerei zu bekommen, können sich Interessierte auch einen Trailer dazu anschauen unter: http://www.blubshow.de/weihnachtsshow-kuenstler-weihnachtsfeier-unterhaltung. Die Gäste verabschiedeten diese beiden Künstler für Weihnachtsfeier mit nicht enden wollendem Applaus. Eine gelungene Unterhaltung für die Weihnachtsfeier der Firma, die sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.









Erfahrene und internationale Künstler für Weihnachtsfeier buchen



Sabrina und Blub sind erfahrene Varieté Künstler, Unterhaltungskünstler und Artisten. Mit ihrem Event Showprogramm sind die Kleinkünstler erfolgreich in vielen Ländern unterwegs. Speziell für die Firmenweihnachtsfeier, Jahresabschlussfeier oder weihnachtliche Events haben die beiden Künstler für Weihnachtsfeier sich etwas Besonderes einfallen lassen: die Weihnachtsshow "Sanukima". Ein Weihnachtsspektakel mit Artistik, Seifenblasenkunst, Jonglage und Sandmalerei Show, aber auch jeder Menge Humor und weihnachtlichen Showeinlagen. Auch die Origami Show kann wahlweise dazu gebucht werden. So sorgen die Showkünstler schon zu Beginn der Firmenweihnachtsfeier für eine tolle Atmosphäre und verblüffen mit Papierkunst für die ankommenden Gäste.







