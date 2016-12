Der Tagesspiegel: Schwesig fordert harte Konsequenzen für kriminelle Flüchtlinge

(ots) - Nach der Verhaftung eines afghanischen Flüchtlings

wegen Mordes an einer Freiburger Studentin hat

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) harte Konsequenzen

für kriminelle Asylbewerber gefordert. "Wer schwere Straftaten

begeht, überschreitet eine rote Linie und hat dann auch kein Recht

mehr, in unserem Land Schutz zu bekommen", sagte Schwesig dem in

Berlin erscheinenden "Tagespiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-mord-an-freiburger-student

in-schwesig-fordert-harte-konsequenzen-fuer-kriminelle-fluechtlinge/1

4992716.html



