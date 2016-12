Books of Low Carb - 10 Kochbücher aus der kohlenhydratarmen Küche stellen sich vor

Books of Low Carb - 10 Kochbücher aus der kohlenhydratarmen Küche stellen sich vor

Markus Wegner / pixelio.de

(firmenpresse) - Die Suche nach idealen, leckeren und gesunden Low Carb Rezepten hat ein Ende. Hier sind 10 Low Carb Kochbücher, die gesundes Essen auf die Teller bringen und gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Schauen Sie in den Kurzbeschreibungen, sicherlich finden Sie ihr ganz persönliches Kochbuch.



Alle hier vorgestellten Bücher sind aus dem Books on Demand Verlag:

BUCH: Low Carb Party

Autoren: Sabine Beuke & Jutta Schütz

ISBN 978-3-7322-3250-5

EURO 8,90

Kurzbeschreibung: Low Carb Brunch für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste - 43 Low Carb Rezepte.



BUCH: Low Carb Hexenküche

Autoren: Sabine Beuke & Jutta Schütz

ISBN 978-3-7322-4462-1

EURO 6,90

Kurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.



BUCH: Low Carb für Berufstätige

Autorin: Jutta Schütz

ISBN 978-3-7322-4328-0

EURO 3,90

Kurzbeschreibung: Mit 42 Rezepten in diesem Buch zeigt die Bestseller-Autorin Jutta Schütz, dass man eine gesunde Ernährung im Beruf, Familie und Freizeit doch sehr gut unter einen Hut bringen kann.



BUCH: LOW CARB - Zum Feierabend: Fortsetzung von Low Carb: Für Berufstätige

Autorin: Jutta Schütz

ISBN 978-3734754753

EURO 3,99

Kurzbeschreibung: Ein kluges Zeitmanagement und die richtige Lebensmittelauswahl machen es möglich, in einer Low Carb Ernährung für Berufstätige und Zuhause ruck zuck schmackhafte Mahlzeiten zuzubereiten.



BUCH: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche

Autorin: Sabine Beuke

ISBN 978-3-7347-3759-6

EURO 3,99

Kurzbeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Die 44 Rezepte sind alle frei von Hülsenfrüchten, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen. Alle Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip - kohlenhydratarme Ernährung - entstanden, mit raffinierten Zutaten gezaubert und der orientalischen Küche angepasst.





BUCH: Scheherazades LOW CARB Rezepte

Autorin: Jutta Schütz

ISBN 978-3735-7375-1-9

EURO 3,90

Kurzbeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Auch hier in Deutschland hat die orientalische Küche viele Anhänger gefunden. In der Einleitung erzählt die Autorin kurz die Geschichte von Scheherazade. Sie basiert auf einer alten persischen Märchensammlung mit dem Namen „Hezâr Afsâna, Tausend Mythen“. Im Anschluss folgen 40 Rezepte und Infos.



BUCH: Scheherazades Rezepte für Singles

Autorin: Eva Schatz

ISBN 978-3735-7506-0-0

EURO 3,99

Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Die große Vielzahl an unterschiedlichen Gewürzen und Geschmacksrichtungen sorgt für große Abwechslung auf dem Speiseplan.



BUCH: Vier Jahreszeiten Low Carb

Autorin: Sabine Beuke

ISBN 978-3-7412-9709-0

EURO 4,99

Kurzbeschreibung: Alle Low Carb Rezepte sind mit saisonalem Gemüse, somit der entsprechenden Jahreszeit angepasst und mit Kohlenhydratangaben versehen.



BUCH: Low Carb bei Reizdarm

Autorin: Sabine Beuke

ISBN 978-3-7431-3828-5

EURO 4,99

Alle 45 Low Carb Rezepte - Die Backwaren, die Hauptgerichte, die Beilagen und die Nachspeisen schmecken nicht nur sehr lecker, sie sind vor allem gut verträglich und leicht verdaulich - gelten somit als darmfreundlich.



BUCH: LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OF

Autoren: Jutta Schütz und Sabine Beuke

ISBN 978-3-7386-3677-2

EURO 9,99

Kurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.



© 2016 Text Autorin Schütz/Beuke - Alle Rechte vorbehalten

Bild: Markus Wegner / pixelio.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sabinebeuke.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sabine Beuke

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Sabine Beuke

D-28215 Bremen

E-Mail: info.beuke(at)gmail.com





Datum: 17.12.2016 - 15:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1437535

Anzahl Zeichen: 4333

Kontakt-Informationen:

Firma: Sabine Beuke



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 151 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung