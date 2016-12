Das Handwerk auf dem Weg in die digitale Zukunft

Im Interview spricht Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, über den Weg des deutschen Handwerks in die digitale Zukunft.

(firmenpresse) - Hans Peter Wollseifer gibt in dem Interview einen allgemeinen Überblick über den Stand der Digitalisierung in den unterschiedlichen Gewerken des deutschen Handwerks. Ein zentrales Thema stellt dabei die Ausbildung dar. Neben den zukünftigen Anforderungen an unser allgemeines Schulsystem reflektiert er auch auf das Thema Berufsausbildung. Abschließend geht der Präsident aber auch allgemein auf den Wandel ein, nimmt Stellung zu den Sorgen und Ängste der Menschen und formuliert Forderungen an die Politik.





Der Ingenieurversteher Blog hat die Fokusthemen Industrie 4.0 und Digitalisierung. Im Bereich Industrie 4.0 stehen die Änderungen im Bereich mittelständischer Unternehmen und deren zukünftigen Herausforderungen im Blickpunkt. Dabei werden Themen wie BigData, intelligente Produkte und Automatisierung in der Fabrik der Zukunft beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Die Digitalisierung beschreibt allgemein, wie sich unsere Gesellschaft verändert und welche Ziele die großen US-Unternehmen wie Google, Facebook, Apple und Amazon, aber auch TESLA verfolgen. Weitere Informationen unter https://ingenieurversteher.de.

