Der Tagesspiegel: CSU lobt Gabriels Vorstoß zur Kindergeld-Kürzung für EU-Ausländer

(ots) - Berlin - Die CSU hat SPD-Chef Sigmar Gabriel für

seinen Vorstoß gelobt, EU-Ausländern das Kindergeld zu kürzen, wenn

deren Kinder nicht in Deutschland leben. "Herr Gabriel hat sich mit

seinem Vorschlag unsere Forderung zu eigen gemacht", sagte die

Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, dem

Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-kindergeld-fuer-eu-a

uslaender-gruenen-chefin-wirft-gabriel-stimmungsmache-gegen-zuwandere

r-vor/14992802.html



