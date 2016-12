Gemütlicher Finca-Charme fürs Zuhause

Mit hellen Landhausmöbeln von massivum zieht der Frühling in Ess- und Wohnräume ein

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Dezember 2016 – Mit der Serie Finca von massivum werden Ess- und Wohnbereiche stilvoll in einem frischen Landhausstil möbliert. Massives Pinienholz, dessen warmer Braunton mit antikweißen Flächen kombiniert wird, bringt sonnige Lebensfreude auch in kühlere Breitengrade. Der 1,80 Meter lange Esstisch lädt zu ausgedehnten Tafelrunden ein, Bank und Stühle ergänzen das gemütliche Ensemble. In Verbindung mit Aufbewahrungsmöbeln, die in zahlreichen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind, entsteht ein harmonisches Wohnambiente, das Ruhe und Entspannung ausstrahlt. Dezente Gebrauchsspuren unterstreichen den ländlichen Vintage-Charme der stabilen Möbel.



Die Pinie wächst überwiegend in sonnendurchfluteten Regionen. Kein Wunder, dass auch das helle, markant gemaserte Pinienholz freundliches Flair verbreitet. Bei der Serie Finca setzt Möbelanbieter massivum auf klare Formen mit abgerundeten Kanten und kombiniert antikweiße Flächen mit honigfarbenen Ablagen. So entsteht ein frischer Look, der natürliche Gemütlichkeit verbreitet. Das Holz wurde zum besseren Schutz lackiert, daher sind die robusten Möbel auch äußerst pflegeleicht.



Die Serie Finca beinhaltet alle Möbel, um ein Esszimmer in diesem entspannten Stil einzurichten: Esstisch, Stühle, eine Sitzbank und diverse Aufbewahrungsmöbel, die je nach Format in kleinere oder größere Räume passen.



So bietet der imposante Buffetschrank reichlich Platz für Gläser, Geschirr und andere Utensilien. Auch das großzügige Highboard, das praktische Sideboard und die elegante Vitrine bringen viel Stauraum mit. Die freundlich hellen Möbel der Serie Finca sorgen auch im Wohnzimmer für Leichtigkeit. Eine TV-Bank und ein praktischer Couchtisch sowie ein schlichtes Wandboard ergänzen die Möbelserie. Ein besonderer Hingucker ist das große Weinregal: Es bietet Platz für 45 Flaschen und ist mit drei Schubladen ausgestattet.



Die Serie Finca ist im Onlineshop von massivum erhältlich. Hier ist auch zu sehen, in welchen Möbelhäusern einzelne Möbelstücke ausgestellt sind. Unter dem folgenden Link sind weitere Informationen zur Möbelserie Finca zu finden:



https://www.massivum.de/moebelserien/finca







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.massivum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Profil Marketing OHG

Vivien Gollnick

Public Relations

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 24

Fax: +49 531 387 33 44

v.gollnick(at)profil-marketing.com



Datum: 17.12.2016 - 19:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1437545

Anzahl Zeichen: 2342

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Vivien Gollnick

Stadt: Braunschweig

Telefon: +49 531 387 33 24



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung