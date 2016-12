Die Sängerin Angel Flukes ist "Das Supertalent 2016"

(ots) - 18.12.2016: Die Sängerin Angel Flukes (28) wurde am

gestrigen Samstagabend im großen Live - Finale bei RTL von den

Zuschauern zum "Supertalent 2016" gewählt. Mit 28,11 % der

Zuschauerstimmen lag sie mit Abstand vor dem Sänger Thomas Stieben

mit 13,91 % und den Trampolinartisten, den Gebrüdern Scholl mit 13,04

%. Angel sang "Think Twice" von Celine Dione, und Dieter Bohlen fand:

"Du heißt nicht nur Engel, du siehst aus einer und singst auch wie

ein Engel...Weltklasse!" Victoria Swarovski fand sie "breathtaking",

und Bruce Darnell bescheinigte ihr "Star Quality". Angel gewinnt 100

000 Euro und einen Auftritt in der Showmetropole Las Vegas.



Angel Flukes: "Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich

gewinne. Ich bin sehr glücklich. Von dem Gewinn werde ich einen Teil

der Hunderettungsstation spenden, für die ich mich engagiere, und im

nächsten Jahr gibt's eine Riesenparty zu meiner Hochzeit."



Die aus England stammende Angel Valentina Flukes (28) lebt mit

ihrem Verlobten Lee (33) und ihren drei Hunden in Calvia auf Mallorca

und verdient sich ihren Lebensunterhalt als Sängerin, z.B. in Krümels

"Stadl" in Paguera oder als Backgroundsängerin auf den

Mallorca-Konzerten von Craig David oder Jess Glynne. Bei "Deutschland

sucht den Superstar" sang sich Angel dieses Jahr bis in den Recall,

bevor zu ihrer großen Enttäuschung das Aus kam. Bei "Das Supertalent"

versuchte sie ihr Glück erneut - und wurde diesmal ohne Umwege von

Dieter Bohlen mit dem Goldenen Buzzer ins Finale katapultiert.



Im großen Live-Finale traten am gestrigen Samstagabend noch einmal

die zwölf besten und beeindruckendsten Acts an und stellten sich der

Wahl der Zuschauer, die per Telefon oder per SMS abstimmen konnten,

wer "Das Supertalent 2016" wird.



Hier die Abstimmungsergebnisse der Zuschauer in Prozent:



Angel Flukes 28,11%



Thomas Stieben 13,91%

Gebrüder Scholl 13,04%

Alina Ruppel 12,92%

Carlos Zaspel 7,24%

Annette & Yannick 6,66%

Emil Kusmirek 5,06%

Alex & Barti 4,97%

Salvatore Scire 2,69%

Mannheimer Schule 2.0 2,39%

Patrick & Zdenek 1,85%

Stephanie & Dan 1,16%





Durchschnittlich 4,05 Millionen ab 3 Jahre (14,6 % MA) sahen das

Finale von "Das Supertalent" bei RTL. Der Marktanteil bei den 14 -

bis 59-Jährigen Zuschauern lag bei sehr guten 18,3 % (2,92

Millionen). Damit war "Das Supertalent" wieder die Nr. 1 bei den 14-

bis 59-Jährigen Zuschauern am Samstagabend.



Die 10. Staffel von "Das Supertalent" (10.9.-17.12.15) sahen

durchschnittlich 4,29 Millionen Zuschauer (15 % Marktanteil). Der

Marktanteil bei den 14 - bis 59-Jährigen Zuschauern liegt im

Durchschnitt bei sehr guten 19,9 %.



Fotos vom Finale von "Das Supertalent" finden Sie in der

Sonderrubrik bei http://kommunikation.rtl.de



Fans finden alle Infos und Videoclips zu "Das Supertalent", der

Jury, Teilnehmern und exklusive Backstage-Storys wieder im großen

Special bei www.RTL.de. Die komplette Sendung ist im Anschluss sieben

Tage kostenlos bei www.TVNOW.de abrufbar. Videoclips gibt es auch bei

www.Clipfish.de.







