Frank Rosin lädt zum Weihnachtskochen bei kabel eins (FOTO)

"Rosins Restaurants - Das Weihnachtsspezial" am Dienstag, 20.

Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei kabel eins



Sternekoch Frank Rosin lädt sein Team zu einem ganz besonderen

Highlight ein: Ein großes Weihnachtskochen mit einem Rückblick auf

die emotionalsten, spannendsten und turbulentesten Restauranteinsätze

in diesem Jahr. Gemeinsam mit Kameramann Charly (l.), Bauleiter Willi

(M.), Fahrer Hakan (2.v.r.) und Innendesignerin Kathi (r.) kocht

Frank Rosin sein persönliches Lieblings-Drei-Gänge-Menü Schritt für

Schritt zum Mitkochen. Es gibt Forelle, Ente und Bratäpfel.



Dies ist eine Pressemitteilung von

