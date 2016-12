100 Menschen in einem Haus - ProSieben bringt den Reality-Hit "Get The Fuck Out Of My House" (AT) nach Deutschland

(ots) - Auf der Fernsehmesse MIPCOM war es die meist

beachtete internationale Formatidee: ProSieben sichert sich die

Rechte an der Reality-Show "Get The Fuck Out Of My House".

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit 'Get The Fuck Out Of My

House' haben wir uns die Rechte an dem herausragendsten Format der

TV-Messe gesichert. In den Niederlanden ist die Reality-Show bereits

auf Sendung. Als erste Adresse für mutige und große TV-Ideen bringt

ProSieben das Format in der zweiten Jahreshälfte 2017 als

wöchentliche Reality-Show nach Deutschland."



Wie funktioniert "Get The Fuck Out Of My House"? 100 Menschen

leben gemeinsam in einem Haus. Wer es als Letzter verlässt, gewinnt

100.000 Euro. Die Herausforderung: Das Haus bietet nur Platz für eine

Kleinfamilie. Zu wenig Wohnraum, zu wenige Schlafmöglichkeiten, zu

wenig Platz für Lebensmittel und deren Zubereitung, zu wenige

Waschgelegenheiten - "Get The Fuck Out Of My House" verlangt dem

Alltag der Kandidaten alles ab. Ihr Zusammenleben wird rund und um

die Uhr von Kameras beobachtet. Sie müssen sich an Hausregeln halten

und sich bei Spielen beweisen. Wer ist Teamplayer, wer Stratege? Wer

gibt vorzeitig auf? Und wer wird das Haus als Letzter und damit als

Sieger verlassen?



Produziert wird "Get The Fuck Out Of My House" von der UFA SHOW &

FACTUAL GmbH im Auftrag von ProSieben.



"Get The Fuck Out Of My House" kommt nach Deutschland - in der

zweiten Jahreshälfte 2017, wöchentlich, auf ProSieben



