Vertriebspartner werden zum Knotenpunkt des Leadmanagements

leadtributor und SC-Networks bauen den Closed Loop für den indirekten Vertrieb!

(PresseBox) - leadtributor gmbh, Hersteller der gleichnamigen Software für den indirekten Vertrieb, erweitert durch die neue Schnittstelle zur Marketing-Automation-Software Evalanche den Radius des Leadmanagements. Das Ziel: bessere Interessentenbearbeitung und eine optimale Closed-Loop-Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb.

Die leadtributor gmbh, Hersteller der Vertriebs-SaaS leadtributor, und SC-Networks, Hersteller der E-Mail-Marketing-Automation-Lösung Evalanche (www.evalanche.com), schließen die letzte Lücke im digitalen Leadmanagement. Vertriebs- und Marketingprofis generieren mithilfe von Evalanche Leads und können diese mit dem leadtributor direkt aus Evalanche an Vertriebspartner verteilen. Vertriebspartner ihrerseits können Leads im leadtributor abholen und bearbeiten. Danach erhalten die Partner auch aktive Unterstützung im Vertriebsprozess. Alle Arbeitsergebnisse fließen schließlich ohne Umwege zurück in Evalanche. Und werden dort für weitere Lead-Nurturing-Kampagnen genutzt. Zum ersten Mal gelingt auf diese Weise eine 360-Grad-Überwachung jedes einzelnen Leads. Von der Leadgenerierung über die Leadverteilung bis hin zu Lead-Bearbeitung und Lead-Nurturing. Dadurch sollen Daten-Silos vermieden und kostbare Lead-Daten optimal genutzt werden.

?Alle reden vom Closed Loop, aber kaum jemand hat ihn realisiert?, sagt Philipp von der Brüggen, Geschäftsführer der leadtributor gmbh. ?Durch diese Zusammenarbeit können Evalanche Kunden ihre Vertriebspartner zum zentralen Knotenpunkt ihres Leadmanagements machen. Von der Lead-Entwicklung über die vertriebliche Bearbeitung bis zur Nachbearbeitung. All das ist endlich ein lückenlos digitaler Prozess. Das Ergebnis: Kunden werden bestmöglich betreut und keine einzige Umsatzchance geht verloren!?

?Mit der Anbindung an den leadtributor kann Evalanche seine ganze Schlagkraft auch im mehrstufigen indirekten Vertrieb entfalten?, meint Martin Philipp, Geschäftsführer von SC-Networks. ?Marketer generieren mit unserem neuen Release Evalanche V6 qualifizierte Leads. Der leadtributor wiederum verteilt sie an die Vertriebspartner und sorgt für den Rückfluss aller Bearbeitungsinformationen in unsere Systeme. Unsere Kunden bekommen durch diese Schnittstelle den optimalen Service.?



Über leadtributor gmbh

Die leadtributor gmbh wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz in München. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt den leadtributor, die SaaS-Lösung für das Leadmanagement mit Vertriebspartnern. Die Software steuert die schnelle Bearbeitung und das Monitoring von Leads an Vertriebspartner. Sie ist mit den gängigen CRM-Systemen kompatibel und hat Schnittstellen zu Marketing-Automation-Lösungen. Auf diese Weise garantiert sie 24 Stunden am Tag absolute Transparenz über sämtliche Channel-Aktivitäten und verbessert die Koordination zwischen Marketing- und Sales-Abteilungen.

Über SC-Networks und Evalanche

Die SC-Networks GmbH mit Sitz in Starnberg, Hersteller der E-Mail-Marketing-Automation-Lösung Evalanche, wurde 1999 gegründet und unterhält je eine Vertretung in der Schweiz und Österreich. Evalanche ist eine der modernsten webbasierten E-Mail-Marketing-Automation-Lösungen auf dem europäischen Markt. Evalanche wurde speziell für Agenturen und Marketing-Abteilungen größerer Unternehmen entwickelt und bietet eine Vielzahl von Marketing-Automation-Funktionalitäten für ein wirkungsvolles Lead Management.

