SOFITEL MUNICH BAYERPOST MIT WORLD LUXURY HOTEL AWARD “CONTEMPORARY/STYLISH HOTEL” AUSGEZEICHNET

München, 8. Dezember 2016 – Zum dritten Mal in Folge hat das Sofitel Munich Bayernpost einen „World Luxury Hotel Award“ gewonnen. Nach „Luxury Restaurant Hotel“ und „Luxury Business Hotel“ wurde das Münchner Flagship Hotel in diesem Jahr mit der Trophäe als Country Winner 2016 in der Kategorie „Luxury Contemporary/Stylish Hotel“ ausgezeichnet. Über den „Oscar“ im Hotelbusiness, wie der Award in der Branche genannt wird, freut sich auch Hotel Manager Katja Herrmann. Sie sieht in ihm eine weitere Bestätigung, „dass wir mit der exklusiven Kombination aus elegantem Design und exzellentem Service das Gefühl von modernem Luxus treffen“.

Die denkmalgeschützte Fassade (ehem. königlich-bayerisches Postamt) des Sofitel Munich Bayerpost;

(firmenpresse) - EIN HOTEL, IN DEM KUNST UND KULTUR ZUHAUSE SIND



Das Sofitel Munich Bayerpost vereint die denkmalgeschützte Fassade des ehemaligen königlich-bayerischen Postamtes mit einem elegant modernen Interieur; die daraus entstehende Spannung zwischen einzigartigen Stilen schafft eine Atmosphäre, in der kunstsinnige Gäste Entspannung und Inspiration zugleich finden. Nicht von ungefähr beherbergt die Lobby des Hotels regelmäßig Ausstellungen namhafter Künstler aus aller Welt; die Partnerschaften mit international renommierten Galerien wie POLKA aus Paris, der Galerie Andreas Binder aus München oder lokalen, individuellen Künstlern sorgen immer wieder neu für unvergessene Kunsterlebnisse. Katja Herrmann: „Design und Kunst sind fester Bestandteil von Sofitel. Und es ist die kompromisslose Liebe zum Detail, die erst Außergewöhnliches möglich macht.“



Mit diesem Sofitel Selbstverständnis einher geht die Philosophie von Klein Associates (Christel Dahmen, Harald Klein, Wiebke Laakmann und Stefanie Schafmeister), die sich für das Designkonzept verantwortlich zeichnen: Ihr Credo: „Bei allen Gestaltungsaufgaben steht immer auch der Bezug zu Kunst und Kultur im Fokus unserer Überlegungen. Wir beobachten eine sinnliche Welt voller Eindrücke und Bilder unter dem Einfluss der bildenden Kunst, Musik, Literatur und transportieren unsere architektonische Reaktion darauf in einen erlebbar gestalteten Raum.“



DAS SOFITEL MUNICH BAYERPOST



Im Herzen von München gelegen, vereint das Sofitel Munich Bayerpost die reizvolle Ausstrahlung eines historischen Gebäudes mit modernster Innenarchitektur. Hinter der wilhelminischen Fassade des ehemaligen königlich-bayerischen Postamtes beeindrucken 339 elegante Zimmer, 57 Suiten und 20 Tagungsräume mit französischer „art de vivre“. Kulinarisch verwöhnt das Fünf-Sterne-Hotel in der DÉLICE La Brasserie mit modern-französischer Küche, sowie stilvollen Cocktails in der eleganten ISArBAR.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mynewsdesk.com/de/accorhotels-deutschland



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sofitel, authentische Luxushotels mit französischer Lebensart



Sofitel erfüllt auf elegante Weise den Wunsch von Luxusreisenden nach den angenehmen Seiten des Lebens. Alle Hotels überzeugen durch eine stilvolle Mischung aus lokaler Kultur und französischem Flair. Mit einem natürlichen Sinn für neue französische Lebensart bietet Sofitel höchste Exzellenz und kultivierte Gastlichkeit. Die 120 Häuser in 40 Ländern auf fünf Kontinenten sprechen insbesondere moderne statusbewusste Gäste an, die selbst durch ihren einzigartigen Stil aus der Menge herausragen. Jedes Hotel bietet einen eigenen unverwechselbaren „Cousu Main Service“ sowie charmantes Design und kreative Gastronomie mit lokaler Inspiration, ob in Metropolen wie Paris, London, New York, Rio de Janeiro, Dubai, Bangkok, Shanghai oder eingebettet in die Naturkulissen von Marokko, Ägypten, Thailand und Französisch-Polynesien …



Sofitel Legend, fließender Übergang zwischen Tradition und Moderne. Das Netzwerk umfasst fünf zeitlose Häuser, die auf eine legendäre Geschichte zurückblicken und mit ihrem luxuriösen französischen Ambiente unvergleichliches Wohlgefühl schaffen.



SO Sofitel, ungewöhnliche Lifestyle-Hotels mit dynamischem Lokalkolorit. In Bangkok, Singapur und Mauritius bietet SO Sofitel ein einzigartiges Erlebnis und besticht durch avantgardistisches Design, modernste Technologie, überraschende Events und gesellschaftlichen Austausch.



MGallery by Sofitel, charmante Boutique-Hotels für einzigartige Inspiration. Die kleine Kollektion aus 75 Hotels richtet sich speziell an abenteuerlustige Erkundungsreisende, die auf ihren Reisen neue Wege beschreiten möchten.



sofitel.com | accorhotels.com



Über AccorHotels



Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 das Portfolio.



Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie. Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.



Folge den News von AccorHotels: (at)AccorGermany | www.accor.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

AccorHotels Central Europe

Leseranfragen:

AccorHotels Central Europe

Corporate Communications & Social Responsibility

Central Europe

Eike Alexander Kraft

Liv Böing

Hanns-Schwindt-Strasse 2

81829 München

T +49 89 63002 111

presse.deutschland(at)accor.com

PresseKontakt / Agentur:

PRCO Germany

Claudia Dressler

Sieglinde Sülzenfuhs

T +49 89 130 121 21

cdressler(at)prco.com

ssuelzenfuhs(at)prco.com

Datum: 18.12.2016 - 11:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1437561

Anzahl Zeichen: 2621

Kontakt-Informationen:

Firma: AccorHotels Central Europe

Ansprechpartner: Eike Alexander Kraft / Liv Böing

Stadt: München

Telefon: +49 89 63002 111



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 11 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung