neues deutschland: Gysi: Mehrheit der Europäischen Linken für deutliche Reformen in der EU

(ots) - Der neu gewählte Vorsitzende der Partei der

Europäischen Linken, Gregor Gysi, will den Zusammenschluss von 31

Parteien "attraktiver" und bekannter machen, für mehr Einfluss des

Bündnisses sorgen und es "zu einem Faktor gegen die Rechtsentwicklung

in Europa" machen. Das erklärte Gysi im Gespräch mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). Der

Politiker der deutschen LINKEN war am Samstagabend in Berlin zum

Präsidenten der EL gewählt worden.



Hinsichtlich des Europakurses der deutschen LINKEN erklärte Gysi,

die Bundestagsfraktion habe mit großer Mehrheit einen Beschluss

gefasst, "dass wir über die Frage, aus der EU auszutreten oder sie

aufzulösen oder aus dem Euro auszusteigen oder ihn aufzulösen, nicht

einmal zu diskutieren brauchen". "Aber natürlich gibt es auch Leute

in meiner Partei, die das nicht wollen. Davon darf sich die Partei

jedoch nicht leiten oder verführen lassen", so der

Bundestagsabgeordnete.



Zum breiten Meinungsspektrum in der Europäischen Linken zur EU

sagte Gysi, die meisten Parteien wollten "deutliche Reformen".

"Letztlich sind sich alle einig, dass wir immer für Frieden

eintreten, für mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Demokratie. Und

das ist ein wichtiger Konsens, um wirken zu können."







