Rheinische Post: Nahles: Einigungüber Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung noch vor Weihnachten

(ots) - Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will die

Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung noch vor Weihnachten

unter Dach und Fach bringen. "Die Finanzierung der

Ost-West-Rentenangleichung werde ich noch vor Weihnachten mit

Finanzminister Schäuble klären. Ohne Steuermittel wird es nicht

gehen. Dann kann das Gesetz im Januar in die Ressortabstimmung

gehen", sagte Nahles der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen

Post" (Montagausgabe). "Wir werden eine Lösung finden, die mit dem

Haushalt kompatibel ist. Es ist doch klar, dass diese Aufgabe nicht

durch die Beitragszahler allein gestemmt werden kann", betonte die

Ministerin.







