WDR-Magazin WESTPOL: Erhebliche Mehrkosten beim Neubau der Leverkusener Brücke befürchtet - Teile einer alten Giftmüll-Deponie bleiben bei Planung unberücksichtigt

(ots) - Recherchen des WDR-Magazins Westpol (heute, 19.30

Uhr, WDR Fernsehen) zeigen, dass die Giftmülldeponie Dhünaue bei den

Planungen zum Neubau der Leverkusener Brücke nur unzureichend

berücksichtigt wurde. Das Tückische: ein 13 Hektar großer Teil der

Altdeponie liegt unter der aktiven Sondermülldeponie Bürrig. Das

belegen Unterlagen, die Westpol vorliegen. Untersucht wurde diese

Fläche für den Autobahnausbau aber nicht.



Straßen NRW erklärt auf Westpol-Nachfrage dazu, der Grenzbereich

der Altablagerung Dhünnaue und der Deponie Bürrig sei bekannt. Aber:

"Er ist nicht von den geplanten Ausbauarbeiten des Autobahnkreuzes

Leverkusen-West und damit von den Arbeiten für die neue Rheinbrücke

betroffen und findet daher in den Antragsunterlagen zur

Planfeststellung sowie den zu Grunde liegenden Untersuchungsberichten

keine Erwähnung."



Umweltexperten sehen das anders: Im Extremfall könne die

Sondermülldeponie Bürrig den darunter liegenden 13 Hektar großen Teil

der Altdeponie auseinandergedrückt haben. Das bedeutet, dieses

hochgiftige Erdreich könnte sich längst in der zu bebauenden Fläche

befinden.



Der Umweltexperte Harald Friedrich sagt Westpol: "Man hätte eine

Gefährdungsabschätzung machen müssen. So, wie das jeder Mitarbeiter

in der Bezirksregierung der für Altlasten zuständig ist,

normalerweise tut. Das ist hier nicht erfolgt."



Der Bauingenieur und Sachverständige Helmut Hesse hat im Auftrag

von Bürgerinitiativen ein Gutachten zum Neubau der Leverkusener

Brücke erstellt. Er kennt das Gelände und sagt: "Es ist

unverantwortlich. Es ist nicht durchdacht. Was dort vorgesehen ist,

ist mit ganz groben Fehlern behaftet."



Die beiden Experten rechnen für den Autobahn- und Brückenneubau

deshalb mit erheblichen Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich.



www.ard-foto.de









Pressekontakt:

Rückfragen:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

E-Mail: wdrpressedesk(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.12.2016 - 14:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1437571

Anzahl Zeichen: 2312

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 159 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung