Der Tagesspiegel: CDU uneinsüber geplantes Verbot von Arzneiversandhandel

(ots) - Nicht nur in der SPD, sondern auch in der

Unionsfraktion gibt es Widerstand gegen den Plan von

Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), den Versandhandel mit

rezeptpflichtiger Arznei zu verbieten. Er habe "noch eine Reihe von

Fragezeichen zum vorliegenden Gesetzentwurf", sagte Fraktionsvize

Michael Fuchs (CDU) dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wir

brauchen eine dauerhaft hochwertige Arzneimittel-Versorgung in der

Fläche. Wir brauchen aber auch eine europarechtlich wasserfeste

Lösung. Und wir können Veränderungen im Zuge der Digitalisierung

nicht ausblenden." Dies unter einen Hut zu bringen, sei "alles andere

als trivial", betonte der Wirtschaftsexperte und kündigte

"eingehenden Beratungen" an.



http://www.tagesspiegel.de/politik/wirtschaftsexperte-bremst-gesun

dheitsminister-cdu-uneins-ueber-verbot-von-arzneiversandhandel/149939

10.html



