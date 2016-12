WP: Laschet auf Distanz zum Parteitag:

Beim Doppelpass gilt der Koalitionsvertrag

(ots) - Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin

Laschet geht auf Distanz zum Beschluss der CDU, die Regelung zur

doppelten Staatsbürgerschaft wieder zu kippen. Nach der umstrittenen

Entscheidung des CDU-Parteitags in Essen äußerte sich der Vorsitzende

der NRW-CDU gegenüber der Westfalenpost (WP, Montagausgabe) erstmals

öffentlich zu dem Votum der Delegierten.



Laschet plädierte für eine Beibehaltung des Doppelpasses: "Meine

Meinung ist bekannt. Es geht bei der Diskussion nicht um die

generelle doppelte Staatsbürgerschaft, da diese prinzipiell

ausgeschlossen ist. Lediglich bei Einbürgerungen von EU-Bürgern wird

sie akzeptiert. Bei dem Antrag ging es um die in der

Koalitionsvereinbarung mit der SPD gefundene Regelung, die hier

geborenen Kindern keine Optionspflicht mehr auferlegt", sagte

Laschet.



"Der Koalitionsvertrag gilt. Die Bürger erwarten, dass wir

Probleme lösen und keine Symboldebatten führen." Damit steht er an

der Seite von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach dem Parteitag

gesagt hatte, sie halte den Beschluss für falsch. Die NRW-SPD hatte

Laschet vorgeworfen, dass er sich in der Frage nicht positioniere.







