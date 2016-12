neues deutschland: LINKE-Vorsitzende Kipping: Gegen rechte Kleinstaaterei braucht es neuen gemeinsamen Aufbruch

(ots) - Die Europäische Union muss nach Auffassung der

Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja Kipping, von Grund auf

verändert werden. "Denn in ihrer derzeitigen Verfasstheit hat sie

keine Zukunft", sagte Kipping in der in Berlin erscheinenden

überregionalen Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe).

"Statt europäischer Postdemokratie unter deutscher ordo-liberaler

Dominanz braucht es nicht weniger als eine europäische Utopie! Denn

was immer mit der EU geschehen wird - Europa wird bleiben. Eine

starke europäische Linke muss den Kampf um die Demokratie in Europa

führen - gemeinsam und in Solidarität."



"Gegen die rechte Kleinstaaterei der Hofers, Orbans und Le Pens

dieser Welt und gegen die neoliberale Kälte" brauche es einen neuen

gemeinsamen Aufbruch, so die Politikerin. "Auf die weitgehend

männlichen EU-Eliten können wir dabei nicht setzen. Denn diese

kooperieren im Zweifelsfall lieber mit der nationalistischen Rechten,

als dass sie einem linken Reformprojekt nachgeben. Das müssen wir

ändern und das können wir ändern, wenn wir mit einem zweistelligen

Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 die Möglichkeit für einen echten

Politikwechsel auch für Europa einläuten."







