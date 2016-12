Straubinger Tagblatt: Zum Kindergeld:

Gute Argumente

(ots) - In den meisten Fällen handelt es sich dabei

nicht um gezielten Missbrauch, sondern um das, was Ökonomen einen

Mitnahmeeffekt nennen. Ein polnischer Bauarbeiter, der in Deutschland

lebt und arbeitet, lässt Frau und Kinder in Polen zurück, hat aber

trotzdem Anspruch auf Kindergeld in deutscher Höhe - obwohl seine

Familie in Polen vergleichsweise billig lebt. Das widerspricht nicht

nur dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Bürger, sondern auch dem Geist

von Kindergeld und Kinderfreibetrag.







