Quoten Bundesliga Topspiel: FC Bayern - RB Leipzig

Am Mittwoch kommt es zum echten Topspiel in der Bundesliga. Die beiden besten Mannschaften der Hinrunde treffen in der Münchner Allianz Arena aufeinander. RB Leipzig hat als Aufsteiger eine furiose Hinrunde gespielt und ist zu einem echten Rivalen der Bayern geworden. Die Münchner wollen allerdings die Herbstmeisterschaft klar machen. Das Topspiel wird am Mittwoch um 20:00Uhr angepfiffen.

Der FC Bayern München ist mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit gestartet. Mit dem Amtsantritt von Neu-Trainer Carlo Ancelotti begann eine neue Zeitrechnung bei den Bayern. Es ist wieder das Triple angepeilt. Die Münchner sind standesgemäß mit einem 6:0 Sieg gegen Werder Bremen in die Saison gestartet. In der Folge blieb der deutsche Rekordmeister ungeschlagen. Am 11. Spieltag kam es zum Duell mit Borussia Dortmund. Dort mussten sich die Bayern knapp mit 1:0 geschlagen geben. Die Niederlage blieb in der Liga bisher die einzige, so soll es auch mindestens bis zur Winterpause bleiben. Am letzten Spieltag war der FCB beim SV Darmstadt 98 gefordert. Gegen den Tabellenletzten taten sich die Münchner extrem schwer, konnten aber am Ende knapp mit 1:0 gewinnen. Punktgleich mit dem kommenden Gegner aus Leipzig sind die Bayern an der Tabellenspitze. Gegen den Aufsteiger aus Leipzig soll der nächste Sieg her, die Bayern wollen sich keine Blöße geben. Die Buchmacher sehen die Bayern in der deutlichen Favoritenrolle. Es wird allerdings ein extrem schweres Unterfangen gegen die extrem schnelle, dynamische Mannschaft auf Leipzig. Bayern wirkte gegen Darmstadt träge und ideenlos. Vor den heimischen Fans soll am Mittwoch im Topspiel allerdings wieder eine hoch motivierte Truppe auf dem Rasen stehen. Die Heimstärke der Bayern könnte den Unterschied machen: Die Münchner verloren wettbewerbsübergreifend kein einziges Heimspiel, eine ganz starke Bilanz. Am Mittwoch muss Trainer Ancelotti weiter auf Coman verzichten. Robben und Lahm kehren nach leichten Verletzungen wohl zurück in den Kader.



RB Leipzig ist als Tabellenzweiter der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen und ist mit einem Remis gegen Hoffenheim in die Bundesligasaison gestartet. Direkt am zweiten Spieltag sorgte der Aufsteiger für Furore: Gegen den Champions League Teilnehmer Borussia Dortmund gewann Leipzig in starker Manier mit 1:0. Der Siegeszug durch die Liga hielt weiter an: Leipzig blieb ungeschlagen und konnte eine herausragende Siegesserie starten. Das Team von Trainer Hasenhüttl gewann zwischenzeitlich acht Spiele in Folge ehe die Roten Bullen beim FC Ingolstadt zu Gast waren. Gegen den Ex-Club von Trainer Hasenhüttl tat sich der Aufsteiger extrem schwer. Der FCI spielte körperbetont und ließ den Leipzigern wenig Raum für ihr schnelles Spiel. Am Ende fiel Leipzig zu wenig ein: Sie mussten die erste Saisonniederlage gegen Ingolstadt hinnehmen. Die Tabellenführung verloren sie dadurch. Am letzten Spieltag wollte RB dann eine Reaktion im Ostderby gegen Hertha BSC Berlin zeigen. Leipzig spielte gewohnt stark auf, Berlin hatte nicht viel entgegenzusetzen. Die Tore von Timo Werner und Willi Orban führten zum 2:0 Sieg gegen Hertha. RB Leipzig blickt schon jetzt auf eine starke Hinrunde zurück: Der Aufsteiger hat nur eines der 15 Spiele verloren. Dennoch ist die Motivation riesengroß jetzt auch die Herbstmeisterschaft perfekt zu machen. Im Quotenvergleich ist Leipzig deutlicher Außenseiter gegen den heimstarken FCB. Wir erwarten aber ein Spiel auf Augenhöhe. Hasenhüttl hat zudem keine neuen Verletzten zu beklagen.





Die Bayern sind im heimischen Stadion mit Quoten von 1,33 bis 1,45 in der deutlichen Favoritenrolle. RB Leipzig kommt mit viel Selbstvertrauen zum Topspiel nach München. Die Roten Bullen sind allerdings nur Außenseiter mit Quoten von 6,90 bis 9,00. Hier lohnt sich der Quotenvergleich besonders: In der Bestquote auf Leipzig ist ein sehr guter Valueprofit von 11,87% enthalten. Sollte das Topspiel mit einem Unentschieden enden, reichen die Quoten von 4,10 bis 5,30. Auch hier wartet ein guter Valueprofit von 2,96% in der Höchstquote. Unser Tipp: Die Münchner taten sich gegen Darmstadt schwer und kamen nur schlecht in Fahrt. Leipzig spielt stark auf und ist vor allem in der guten Offensive schwer zu stoppen. Wir erwarten ein Topspiel auf Augenhöhe und trauen den Roten Bullen ein Remis in der Allianz Arena zu. Wir setzen in unserem Tipp auf ein Unentschieden mit der Bestquote von 5,30 und einem guten Valueprofit von 2,96%.







http://www.wettportal.com/Fussball/Deutschland/Bundesliga/FC_Bayern_M%C3%BCnchen_-_RasenBallsport_Leipzig_2100689.html



