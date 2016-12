ABSCHLUSSBERICHT: 25. Jubiläum - Publikum "pferd" auf HIPPOLOGICA Berlin ab (FOTO)

(ots) -

Das war eine gelungene Geburtstagsparty - mit wehenden Mähnen,

fliegenden Hufen und lautem Gewieher. Vier Tage lang feierten

deutlich über 22.000 Pferdebegeisterte, Reitsportfans und Familien

das 25. Jubiläum der HIPPOLOGICA Berlin. Jede Menge Mitmachaktionen,

märchenhafte Shows und spannende Reitturniere ließen die Hallen

unterm Funkturm pulsieren. Bei 190 Ausstellern hatten die Besucher

außerdem Gelegenheit, reichlich Weihnachtsgeschenke für sich und ihre

Lieben zu finden.



"Wir freuen uns sehr über die stimmungsvolle Jubiläumsausgabe. Bei

den Turnieren und den Showacts sorgte das Publikum für klatschende

Ränge und tobenden Jubel", so Kerstin Ebel, Projektleiterin der Messe

Berlin. "Das zeigt, wie fest sich die HIPPOLOGICA Berlin als

Wettkampfarena für Reitsportler und Ausflugsort für Kind und Kegel in

der Hauptstadtregion etabliert hat. Auch Aussteller, Reitsportler und

Besucher äußerten sich positiv über die Messe."



Turniersport: Kati Lekander gewinnt Großen Preis von Berlin



Die Finnin Kati Lekander holte sich auf der diesjährigen

HIPPOLOGICA Berlin den Großen Preis von Berlin. Auf ihrem Pferd

Cannary trug die Reiterin vom Reitverein PferdeSG Gut Angermünde e.V.

den Sieg davon. Sie meisterte den Parcours der schweren

Zwei-Sterne-Springprüfung als einzige Teilnehmerin fehlerfrei in

40,21 Sekunden.



Lekander: "Ich bin das erste Mal auf der HIPPOLOGICA Berlin. Das

Publikum fiebert hier richtig mit und das in einer so schönen

Kulisse. Es herrscht eine ganz besondere Stimmung und ist auch ein

gutes Training, da die Hindernisse sehr eng aneinander stehen. Es ist

sehr schön hier und dann habe ich auch noch gewonnen: ich freue mich

also doppelt!"



Die Premiere des ersten offiziellen Polo-Turniers auf der

HIPPOLOGICA Berlin fand bei den Besuchern begeisterten Anklang. In



dem Wettbewerb mit dem Titel "Prora Solitaire ARENA Polo Masters

Berlin" erzielte das Team Prora Solitaire den ersten Platz.



Zu den sportlichen Höhepunkten gehörten auch die

HIPPOLOGICA-MASTERS. Die MASTERS in der Disziplin Dressur konnte Anna

Weilert vom Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt

(Dosse) auf dem Ausnahmehengst Quaterback für sich entscheiden. In

der MASTERS-Disziplin Springen trug André Thieme vom Reitverein

Hofgut Redentiner Mühle e.V. auf seinem Pferd Cupertino den

Gesamtsieg davon.



Die MASTERS im Dressurreiten mit Handicap in den Kategorien

Senioren und Junioren gewannen Annemarie Ondrusch auf ihrem Pferd

Rusty S sowie Fabian Marcel Biallowons auf seinem Pferd Nele J.



Im HIPPOLOGICA-Team Cup machte die Mannschaft Mecklenburg I das

Rennen.



Die vollständige Ergebnisliste des HIPPOLOGICA-Voltigier Cups ist

zu finden unter www.hippologica.de.



Insgesamt 20 Reitsportprüfungen machten die diesjährige

Pferdesportmesse erneut zum größten Hallenreitturnier der Hauptstadt.

Peter Fröhlich, Geschäftsführer des Landesverbandes Pferdesport

Berlin-Brandenburg e.V., zeigte sich sehr zufrieden: "Sowohl Ablauf

als auch die sportlichen Leistungen der einzelnen Reiter und Fahrer

zeugten davon, dass man sich sehr konzentriert auf die Turniere auf

der HIPPOLOGICA Berlin vorbereitet. Man möchte nicht nur mitreiten,

sondern auch eine ordentliche Platzierung erreichen und damit sein

Pferd und sich entsprechend präsentieren."



Gute-Laune-Showprogramm



30 Showacts sorgten in den drei Reitringen für lauten Jubel und

Applaus in den Rängen. Ein musikalisches Highlight war der gemeinsame

Auftritt von Starsänger Nevio Passaro und den Voltigierern des LRV

Spandau. Der Sänger machte anschließend noch seinen

Esel-Führerschein.



Märchenhafte Momente schafften die Vereine pro agro und Samosaea

e.V. mit einer Drachen- und Eisprinzessinnen-Vorführung. Einen

buchstäblichen Knaller-Auftritt lieferte die Polizeireiterstaffel.

Das begeisterte Publikum wurde hier Zeuge, wie die tägliche

Polizeiarbeit mit dem Pferd z.B. bei Demonstrationen funktioniert.



Thomas Kriewenz, Chef der Polizeireiterstaffel der Bundespolizei:

"Wir freuen uns, dieses Jahr wieder ein Bestandteil der HIPPOLOGICA

Berlin gewesen zu sein. Die neue Anordnung des HIPPODROMs ist sehr

gelungen."



Mitmachaktionen und Meet and Greet



Nicht nur Anschauen, sondern Mitmachen lautete auch wieder die

Devise beim zweiten Horseday4Kids. 250 Berliner Grundschulkinder

lernten auf der Messe spielerisch jede Menge Wissenswertes rund ums

Pferd. Ob vom Eselführerschein über Bastelaktionen und Kinder-Polo

bis zur spannenden Quiz-Rallye: Jedes Kind konnte sich ausprobieren.

Am Stand der Hufschmiede konnten die kleinen Pferdeliebhaber selbst

den Hammer in die Hand nehmen und Herzen aus Eisen schmieden. Lange

Schlangen gab es in der Halle 24. Dutzende junge Fans nutzten das

Angebot, sich gemeinsam mit der Pferde-Youtuberin Damiana Spöckinger

fotografieren zu lassen.



Damiana Spöckinger: "Meine 500 Autogrammkarten waren schnell weg.

Ich bin das erste Mal auf der HIPPOLOGICA Berlin. Es ist sehr

familiär hier, ich habe mich sehr wohl gefühlt."



Hufschmiede spenden Standerlös an Förderverein Waldschule



Die Hufschmiede sorgten auf der HIPPOLOGICA Berlin nicht nur für

jede Menge Spaß bei den Kindern, sondern zeichneten sich auch durch

soziales Engagement aus. Zum Messeabschluss spendeten sie den

kompletten Standerlös der vergangenen vier Tage an den Förderverein

Waldschule Zootzen e.V. Der gemeinnützige Verein aus der Region

Oberhavel engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit. Es werden

beispielsweise Feriencamps, Exkursionen und Ausflüge für den

Nachwuchs organisiert.



Informative Fachangebote im HIPPOFORUM



Das Lehrprogramm der Pferdesportmesse bündelte 190 praktische

Lehrvorführungen, Fachseminare und Workshops. Pferdeinteressierte und

Reiter erfuhren in den Reitringen und im HIPPOFORUM alles zum Thema

Pferdegesundheit, Zucht und Ausbildung. Franziska Görwitz, Dozentin

der Freien Universität Berlin, Pferdezentrum Bad Saarow, führte den

Besuchern den Prozess des Anreitens mit jungen, "rohen" Pferden vor.

"Es geht stark um die Eigenwahrnehmung, um unsere Körperprache. Das

Pferd muss darin Muster erkennen können, um Vertrauen zu gewinnen",

so Görwitz. Auf die Vorträge der ProSaani GmbH, der Berliner- und

Brandenburger Tierkliniken und weiterer Anbieter folgten jedes Mal

anregende Gespräche.



190 Aussteller aus sieben Ländern rundeten das

HIPPOLOGICA-Portfolio mit einem breiten Produktangebot ab. Die

Aussteller zeigten sich zufrieden mit dem Ausgang der Messe.

Besuchern bot sich alles von Ausrüstung für Pferd und Reiter über

Pflegemittel und Futter bis hin zu Investitionsgütern wie

Transportfahrzeuge und Stalltechnik.



Stimmen zur HIPPOLOGICA Berlin 2016



Thomas Strunck, Baltic Polo Events, Oranisator des ersten

offiziellen Polo-Turniers: "Auf dieser HIPPOLOGICA gab es das erste

offizielle Poloturnier. Wir hatten schon am Nachmittag gut gefüllte

Ränge. Hier treffen wir auf ein breit gefächertes interessiertes

Publikum. Der neue Aufbau der Halle 25 ist sensationell. An unseren

Stand haben wir einen Partner, der Polo-Möbel verkauft. Diese haben

ein Polo-Emblem oder einen Polo-Bezug. Das passt und läuft sehr gut."



Jörg Kotenbeutel, Freie Universität Berlin, Pferdezentrum Bad

Saarow: "Wir hatten eine gute Besucherresonanz am Stand. Es kamen

sehr viele Anfragen zu unserem Studiengang Pferdewissenschaften, der

erst 2014 eingerichtet wurde. Die Bandbreite hier ist groß. Die

fachliche Qualität der meisten Vorträge ist sehr gut, das Publikum

ist anspruchsvoll, es bringt ein großes Vorwissen mit."



Thomas Schmitz, Gut Marggraffshof: "Die Messe ist sehr gut

durchstrukturiert. Die neue Aufteilung im HIPPODROM ist super

gelungen."



Ralf-Dieter Montag-Girmes, Inhaber von Gut Kallinchen: "Wir sind

zum zweiten Mal hier, und uns gefällt es noch besser als im letzten

Jahr. Wir bekamen hier sehr viele Anfragen zu unserer

Lippizzaner-Zucht, zu unseren Reitstunden und unseren Beratungen zu

jungen Pferden."



Uwe Weinzierl, Natural Horsemanship: "Wir treffen hier auf viele

Kunden und Interessenten. Sie kommen aus der Region. Unser Hof liegt

130 Kilometer von hier entfernt. Für mich lohnt es sich auf jeden

Fall. Es ist ein guter Abschluss der Saison, vor dem Winterschlaf."



André Thieme: "Ich war erstaunt, wie viele Zuschauer täglich bei

den Turnieren waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die neue

Anordnung im HIPPODROM war auch angenehmer für die Pferde. Ich hätte

hier gerne noch andere Titel gewonnen. Hier habe ich das allererste

Mal über alle drei Tage dasselbe Pferd - Cupertino - geritten und so

den Gesamtsiegertitel geholt."



Eine Neuntklässlerin über Damiana Spöckinger: Ich mag, wie sie mit

Pferden umgeht. Sie hat eine sehr positive Ausstrahlung. Sie gibt

viele gute Tipps, ist sehr offen. Ich lese ihre Blogs gerne."



Annemarie Ondrusch, Gewinnerin Dressurreiten mit Handicap in der

Kategorie Senioren: "Der ganze Rahmen und die Atmosphäre auf der

HIPPOLOGICA Berlin ist toll. Ich bin sehr stolz."



Ina Dreher, Tierärztin bei "PetBioCell": "Wir waren das erste Mal

hier. Auf der HIPPOLOGICA konnten wir uns direkt an die Verbraucher

wenden. Bisher waren wir nur auf Medizinermessen. Hier ließen sich

die Tierbesitzer bei uns zu den Themen Autoimmuntherapie und

Selbstheilung beraten."







Pressekontakt:

HIPPOLOGICA Berlin:

Daniela Gäbel

PR Manager

gaebel(at)messe-berlin.de



Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Messe Berlin GmbH mastersspringenpaulwiktor.jpg vo3-5355.jpg vo4-73

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.12.2016 - 17:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1437584

Anzahl Zeichen: 10740

Kontakt-Informationen:

Firma: Messe Berlin GmbH mastersspringenpaulwiktor.jpg vo3-5355.jpg vo4-73

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung