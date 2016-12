Schwäbische Zeitung: Eisenmanns Anordnung ist keine Dauerlösung - Kommentar zu Kita-Plätzen

(ots) - Auf eine Ausnahmesituation schnell und flexibel

reagieren zu können, ist zunächst einmal eine gute Sache. In diesem

Fall liegt die Ausnahme darin begründet, dass die Kommunen derzeit

besonders hohe Zahlen an Asylbewerbern in ihren Verantwortungsbereich

bekommen - nämlich jene, die im Zuge der hohen Flüchtlingszahlen 2015

nach Deutschland kamen und nun nach Abschluss ihres Asylverfahrens in

die Anschlussunterbringung weitergereicht werden.



Bei der Ausnahme, die bis Mitte 2018 gilt, muss es dann aber auch

bleiben. Denn das grundsätzliche Problem löst sie nicht. Nach dem

massiven Ausbau der Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren fehlt

es vielerorts nicht an Kindergartenplätzen, sondern an Fachkräften.

Das geht so weit, dass es manche Kita-Plätze nur auf dem Papier gibt:

Der Platz ist zwar eingerichtet, das Geld für die Erzieherin ist da,

allein: Die Stelle kann nicht besetzt werden, und deswegen auch nicht

der Kita-Platz. Erzieher oder Erzieherin ist für viele junge Menschen

offenbar noch immer kein erstrebenswerter Ausbildungsberuf. Daran

etwas zu ändern, ist Aufgabe von Politik, Tarifpartnern und den

einzelnen Kita-Trägern. Dann würden auch Hilfskonstruktionen wie die

"Verwaltungsvereinfachung" des Kultusministeriums überflüssig.







