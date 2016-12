Mitteldeutsche Zeitung: zu Fußball/Sachsen-Anhalt

(ots) - Die Tabelle taugt zum Einrahmen. Blau-Weiß auf dem

zweiten, Rot-Weiß auf dem vierten Platz: Der 1. FC Magdeburg und der

Hallesche FC mischen kräftig mit im Aufstiegskampf. Nach dem

Hinrunden-Ende schlagen für beide Klubs Rekordplatzierungen zu

Buche. Sachsen-Anhalt, das ist die Fußballmacht in Liga drei! An der

Saale und der Elbe sind sie gierig nach Erfolg. Zahlreiche Kicker

spielen über ihren Möglichkeiten. Weil die Mannschaften

verschworene Haufen sind. Der HFC ist das beste Heimteam, der FCM

auswärts am stärksten. Gut möglich, dass am Saisonende beide

aufsteigen. Oder es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beides wäre prima.

Denn was will Sachsen-Anhalts Fußball-Herz denn mehr?







