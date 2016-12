Südwest Presse: Kommentar zum Streit um das Weihnachtsverbot

(ots) - Provokationen kann die türkische Regierung. Dass die

renommierteste deutsche Auslandsschule der Türkei auf Anweisung der

Schulleitung das Thema Weihnachten vom Lehrplan streichen muss,

trifft im vorweihnachtsseligen Deutschland auf kollektives

Kopfschütteln. Politiker jeder Couleur überschlagen sich mit

Forderungen, die Finanzierung der traditionsreichen Schule gleich

ganz zu streichen. Doch so einfach sollte man es sich nicht machen.

Die Einmischung in den Lehrplan ist ohne Zweifel ein Affront und ein

Verstoß gegen das Kulturabkommen zwischen den beiden Staaten. Das

sollte die Bundesregierung in Ankara auch deutlich sagen - zumal es

nicht der erste Eingriff an der Schule ist. Die Finanzierung kappen

und ganz zurückziehen sollte sich Berlin jedoch nicht. Die Türkei

steht an einer Weggabelung, in den kommenden Jahren wird sich weisen,

ob ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan den Weg in einen

religiös-konservativen, autoritären Staat vollenden wird. Bis dahin

sollte Deutschland jeden Einfluss nutzen, den es ausüben kann - auch

den über die Wertevermittlung an einer Auslandsschule.







