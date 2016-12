WAZ: Zeit, sich ehrlich zu machen

- Kommentar von Stefan Schulte

zu Diesel-Fahrverboten

(ots) - Es ist leicht, Hendricks' Vorstoß für

Diesel-Fahrverbote zu kritisieren. Wie praktikabel ihre Vorschläge

sind, ließe sich diskutieren. Nur schwingt gerade bei der CSU viel

Verlogenheit mit, wenn sie Details bekrittelt.



In Wirklichkeit will sie schlicht keine Fahrverbote, weil dies dem

Eingeständnis der Politik gleichkäme, jahrzehntelang die falsche

Technik subventioniert zu haben. Und im VW-Dieselskandal hat

Verkehrsminister Dobrindt (CSU) nicht eben den Aufklärer gegeben.



Die Politik hat sich den Diesel von der Industrie als besonders

sauber verkaufen lassen und gefördert. Da sie nun aber weiß, dass die

Autobauer das Blaue vom Himmel versprochen haben, ist die Zeit des

Lavierens vorbei, die Reduzierung der Stickoxide keine grüne

Gängelung, sondern die Pflicht der Städte zum Schutz ihrer Bürger.

Irgendwann muss sich der Staat auch bei der Besteuerung des Diesels

ehrlich machen.



Bei der Kfz-Steuer wird der Diesel am stärksten belangt, bei der

Spritsteuer dagegen bevorteilt. Das soll das Transportgewerbe

schonen, hat aber zum Durchbruch privater Diesel-Pkw geführt. Diese

Subvention auf die Wirtschaft zu beschränken, ist schwierig - wäre

aber sauberer.







