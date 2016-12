WAZ: Auch Pichler ist gescheitert

- Kommentar von Frank Preuß zu Air Berlin

(ots) - Vier Chefs in fünf Jahren und ein Defizit nach dem

anderen: Air Berlin kommt aus den Turbulenzen nicht heraus. Wie sich

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft in den Abgrund

gewirtschaftet hat, ist ein Lehrstück für Missmanagement.



Vulkanausbrüche, Terror und Kerosinpreise entschuldigen nicht

alles. Stefan Pichler, der nun Platz machen muss an der Spitze des

Krisenfliegers, hat den Scherbenhaufen nicht angerichtet und ist kein

Anfänger. Doch mit seinem Sanierungskurs ist auch er gescheitert.



Er wolle "das Ding strategisch drehen", soll er noch am Freitag

dem "Spiegel" erzählt haben. Zu spät: Großaktionär Etihad hat längst

die Regie übernommen. Pichler wollte, dass Air Berlin sich auf sein

angestammtes Touristikgeschäft und ein paar Fernrouten konzentriert,

die Bosse aus Abu Dhabi zerschlagen die Airline stattdessen mit Hilfe

der Lufthansa.



Dass ein Lufthansa-Manager Pichler ablöst, ergibt deshalb Sinn.

Einst ärgerte Air Berlin den deutschen Branchenprimus als größter

Mitbewerber, heute verbünden sich die einstigen Konkurrenten lieber:

Der Herausforderer am Himmel, der Deutschlands Airlines das Fürchten

lehrt, heißt Ryanair.







