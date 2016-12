Lausitzer Rundschau: Die SPD als Migrantenschreck - Zu Gabriels Vorstoß, Kindergeld für EU-Ausländer zu kürzen

(ots) - Sigmar Gabriel hat mal wieder kräftig auf die

Pauke gehauen: In manchen Großstädten gebe es bereits ganze

Straßenzüge mit Schrottimmobilien, in denen Migranten nur deshalb

wohnten, um Kindergeld auf deutschem Niveau für ihren im Ausland

wohnenden Nachwuchs zu beziehen, ließ sich der SPD-Chef jetzt

zitieren. Die Sozialdemokraten als Migrantenschreck - das ist schon

erstaunlich für eine Partei, die in Sonntagsreden gern über

Solidarität und eine Stärkung der sozialen Absicherung schwadroniert.

Aber wegen der Flüchtlingskrise haben in der Bevölkerung derzeit eben

auch viele Ressentiments Konjunktur. Ein AfD-Funktionär hätte es dann

auch kaum populistischer formulieren können als Gabriel. Dabei geht

es im konkreten Fall gar nicht um Flüchtlinge, sondern um

EU-Ausländer. Und die Debatte über das Kindergeld ist in diesem

Zusammenhang ein alter Hut. Über den vermeintlichen oder

tatsächlichen "Sozialtourismus" wird hierzulande mindestens schon

seit drei Jahren verstärkt diskutiert. So lange profitieren Rumänen

und Bulgaren bereits von der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit in der

EU. Inzwischen gibt es genügend Untersuchungen, die belegen, dass

Beschäftigte gerade aus diesen beiden Balkanstaaten hierzulande

besonders schlecht entlohnt werden und deshalb oft ergänzend Hartz-IV

beziehen. Belege für einen groß angelegten Missbrauch des

Kindergeldes gibt es dagegen nicht.







