Rheinische Post: Recht geläutet



Kommentar Von Dorothee Krings

(ots) - Wenn Neonazis wie jetzt in Dortmund einen

Kirchturm besetzen, um ihre Parolen in die Welt zu posaunen, dann ist

das ein aggressiver Akt gegen ein Gebäude - und gegen Christen, gegen

Menschen, die auf Nächstenliebe bauen und für die eine Kirche ein

Schutzraum ist. Die Pfarrerin hat richtig reagiert: Sie hat die

mächtige Stimme ihrer Kirche erhoben und die Glocken sprechen lassen.

Geläut ist ja nicht nur akustischer Zierrat für die Feiertage,

sondern auch Mahnung. Und Abwehrsignal. Die Attacke auf den Kirchturm

war aber noch auf andere Weise aggressiv: Die Neonazis haben von da

oben nicht irgendetwas verkündet, sondern antiislamische Parolen. Sie

wollten also suggerieren, sie seien so etwas wie die letzten

Verteidiger einer Christenheit, die sich gegen den Islam wehren

müsse. Das ist die eigentliche Gefahr unserer Tage: dass Hetzer

versuchen, religiöse Gruppen zu Feinden zu machen und Menschen zu

vereinnahmen. Es gibt aber keinen Religionskrieg um das Abendland. Es

gibt nur Menschen, die sich dem Hass verschreiben. Und andere, die

dem entgegentreten müssen. Laut.







