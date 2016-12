Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

(ots) - Man sollte nicht auf jede Provokation mit einer

Gegenprovokation reagieren. Aber die Türkei unter ihrem Herrscher

Erdogan macht es einem nicht gerade leicht, vernünftig zu bleiben.

Nun empfindet sogar die von Erdogans Partei eingesetzte türkische

Schulleitung die Berichterstattung über das Weihnachtsverbot - und um

nichts anderes handelt es sich - als Provokation. Das Verbot richtet

sich gegen Deutschland, gegen Christen und auch gegen die türkischen

Familien im säkularen Istanbul, die ihre Kinder auf dieses Gymnasium

schicken. Denn die Klientel dort soll nicht unbedingt zu

Erdogan-Anhängern zählen. Wer jetzt in einem ersten Reflex meint,

türkische Schüler in Deutschland im Gegenzug bei ihrer muslimischen

Brauchpflege während des Ramadan gängeln zu müssen, denkt

kleingeistig. Muslime genießen bei uns die gleiche

Religionsfreiheit wie Christen und andere Glaubensrichtungen. Und das

darf gerade in diesen Tagen nicht heißen, in Kitas, Schulen und

anderswo auf christliche Weihnachtsbräuche zu verzichten.







