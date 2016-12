Schwäbische Zeitung: Auf einem gefährlichen Weg - Leitartikel zu Weihnachtsverbot

(ots) - Die Situation stellt sich noch unklar dar.

Wurde Weihnachten nun komplett aus der Istanbuler Eliteschule Lisesi

verbannt? Oder wurden die deutschen Lehrer aufgefordert, sensibler -

was immer das heißen soll - mit dem Thema umzugehen? Soviel steht

aber fest: Dass die Schüler des Istanbul Lisesi in der Vergangenheit

an ihrer traditionsreichen Schule so viel über das Weihnachtsfest

erfuhren, fußte auf dem Kulturabkommen zwischen Berlin und Ankara.

Interkultureller Austausch, so das Ziel des Abkommens, sollte die

Verständigung zwischen Deutschland und der Türkei fördern. Und auch

dies ist sicher: Dass nun das Thema Weihnachten aus dem Unterricht an

der Istanbuler Schule verbannt wurde respektive dass es jedenfalls

Diskussionen über die Vermittlung deutscher Weihnachtsbräuche gab,

sagt viel über den Weg aus, auf den der türkische Präsident Erdogan

sein Land geführt hat.



Das ist gefährlich



Erdogans Türkei fühlt sich mittlerweile an vieles nicht mehr

gebunden, was in der Vergangenheit Grundlage der zwischenstaatlichen

Verständigung war, die irgendwann einmal in den Beitritt der Türkei

zur Europäischen Union münden sollte. Nun besteht anscheinend auch

kein großes Interesse mehr daran, darauf hinzuwirken, dem eigenen

Volk - so steht es im Zusatzvertrag des Kulturabkommens - "die

Kenntnis der Kulturgüter des anderen Landes zu vermitteln". Das ist

problematischer, als es vielleicht zunächst scheinen mag: Denn das

mehr oder weniger offensive Desinteresse am Kulturgut Anderer und vor

allem der zunehmende Argwohn, mit dem andere Traditionen, Bräuche und

Riten beäugt werden, bereiten den Boden für Abgrenzung und

Ausgrenzung. In einem solchen Klima können Dialog und Austausch nicht

gedeihen. In einem solchen Klima wuchern vielmehr Egoismus und

Konfrontation.



Und das ist gefährlich. Übrigens nicht nur in der Türkei, sondern



auch bei uns in Deutschland, wo in manchen Kreisen heute bekanntlich

Abgrenzung, Ausgrenzung und Argwohn auch wieder für erstrebenswerte

politisch-gesellschaftliche Kategorien gehalten werden.







