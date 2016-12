Badische Neueste Nachrichten: Notwendige Korrektur - Kommentar von Rudi Wais

(ots) - Sigmar Gabriel und Horst Seehofer konnten schon

immer ziemlich gut miteinander. Dass der SPD-Chef jetzt eine alte

Forderung der CSU aufgreift, kommt aber doch etwas überraschend.

Eltern aus Bulgarien, Rumänien, Polen oder Tschechien, die in

Deutschland gemeldet sind, deren Kinder aber noch in ihren

Heimatländern leben, will Gabriel das Kindergeld kürzen - mit guten

Argumenten, aber überschaubaren Erfolgsaussichten. Bisher hat die

deutsche Politik keinen Weg gefunden, um die EU-Kommission zu einem

Kurswechsel zu bewegen.







