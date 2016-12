Die wahren Helden der Smart Home Steuerung - wer hat die Kontrolle?

Ein intelligentes Haus sollte über erhöhte Sicherheit, erhöhten Komfort und erhöhte Energieeffizienz verfügen. Das alles wird aber nur mit der richtig geplanter Steuerung möglich!

Mit der richtigen Steuerung wird ihr intelligentes Haus wirklich Smart. Bildurheber: AA+W

(firmenpresse) - Wenn Smart Home Sensoren immer öfter mit uns den Lebensraum teilen, stellt man sich die Frage: Wer bestimmt den Tagesablauf? Die meisten Sci-Fi Geschichten übersehen den wirklichen Helden und wir möchten die Lücke füllen.



Wer sich für ein intelligentes Haus oder Gewerbegebäude interessiert, der sollte die intelligenten Funktionen und Algorithmen im Vorfeld selbst festlegen. Und so beginnt die Geschichte eines intelligentes Hauses - mit Planung und Messung, die ohne Bauherr nicht ausgeführt werden können. Bei kleineren Projekten kann man auch ruhig selbst planen, möchten Sie dagegen Ihr Firmengebäude mit intelligenten Sensoren und personalisierten Software ausstatten, dann brauchen Sie schon einen Softwareentwickler.



Das Smart Home Kompendium von Conrad hat in diesem Jahr die 26 gängigsten Smart Home Systeme aufgeführt. Es gibt Rundum-sorglos-Pakete wie Magenta von der Deutschen Telekom, HomeMatic oder RWE SmartHome, auch Anbieter wie Burg-Wächter und Casenio, die Insellösungen und Einzelkomponente. Mit entsprechender Programmierung sind intelligente Sensoren für mehrere Zwecke einzusetzen.



Es gibt aber die Nachteile von Intelligenten Open Source Anwendungen, die mit der Hilfe des Bauherren ausgelöst werden können. Er ist der wahre Held der heutigen Geschichten.

Mehr zu den Vor-, Nachteilen und Besonderheiten Smart Home Steuerungen erfahren Sie aus unserem Blogbeitrag: Die wahren Helden der Smart Home Steuerung - Wer hat eigentlich die Kontrolle?



AMgrade GmbH ist ihre Outsourcing Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web- und App Anwendungen. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.amgrade.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AMgrade GmbH ist ihre Outsourcing Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web- und App Anwendungen. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.



Dies ist eine Pressemitteilung von

AMgrade GmbH

Leseranfragen:

Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.12.2016 - 23:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1437610

Anzahl Zeichen: 2420

Kontakt-Informationen:

Firma: AMgrade GmbH

Ansprechpartner: Yuriy Plastun

Stadt: Koblenz

Telefon: 02618854278



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.