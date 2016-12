Rheinische Post: Nahles offen für dritten Punkt in der Mütterrente

(ots) - Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat sich

offen für einen dritten Punkt in der Mütterrente für ältere Frauen

gezeigt. "Ich lehne einen dritten Mütterrentenpunkt nicht per se ab,

aber eine Finanzierung aus Beitragsmitteln", sagte Nahles der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Zur

Finanzierung der 6,7 Milliarden Euro für die Verbesserungen der

Mütterrente in 2014 würden nur zwei Milliarden aus Steuermitteln

aufgebracht, obwohl die Anerkennung dieser Leistung eigentlich eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, sagte Nahles. "Diejenigen, die

mehr Mütterrente fordern, beklagen auf der anderen Seite steigende

Beiträge, das ist unredlich", kritisierte sie. "Man muss sich

entscheiden, was man will. Sechs Milliarden Euro entsprechen einem

Beitragspunkt."



KONTEXT:



Mütter (und Väter), deren Kinder vor 1992 zur Welt kamen,

erhielten 2014 zur Berechnung ihrer Rentenansprüche pro Kind einen

zusätzlichen Rentenpunkt gutgeschrieben. Pro Kind und Monat liegt

die Rente dadurch um 30,45 Euro (West) beziehungsweise 28,66 Euro

(Ost) höher. Bislang werden den älteren Müttern pro Kind zwei

Rentenpunkte gutgeschrieben. Die jüngeren Mütter, die 1992 oder

später ihre Kinder bekommen haben, erhalten pro Kind drei Punkte in

der Rentenversicherung. Die CSU hat bereits angekündigt, dass eine

ihrer Wahlkampfforderungen 2017 der dritte Rentenpunkt für ältere

Mütter sein wird.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1437614

Anzahl Zeichen: 1838

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 148 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung