NLP Practitioner Ausbildung jetzt auch in Köln

Das NLP-Zentrum Berlin bietet seine Kurse nun auch in Köln an. Die zertifizierten Ausbildungen entsprechen den Vorgaben des Deutschen Verbands für Neurolinguistisches Programmieren e.V. (DVNLP).

NLP Ausbildung in Köln

(firmenpresse) - Um auch die Nachfrage aus dem westdeutschen Raum besser bedienen zu können, bietet das NLP-Zentrum Berlin den NLP Practitioner neben Berlin, Dresden, München, Stuttgart und Hamburg nun auch in Köln an. Die 18-tägige NLP Ausbildung ist in zwei Module aufgeteilt, die sich jeweils über 10 Tage erstrecken und jeweils einen freien Tag beinhalten. Der erste Ausbildungsblock in Köln startet am 03.02.2016. Der zweite Teil des NLP Kurses beginnt am 07.04.2016. Die Kosten für das gesamte Seminar betragen 1.600 Euro.

Die Gruppengröße einer NLP Practitioner Ausbildung besteht in Köln aus maximal 12 Teilnehmern. Auf diese Weise stellen die Trainer, wie Carsten Gramatke und Angela Bachfeld, sicher, dass die Ausbildungsqualität auf einem konstant hohen Niveau bleibt. Zudem gibt es Raum für Fragen und Themen, auf welche die Kursleitung individuell und einfühlsam eingeht. Während des NLP Lehrgangs wechseln sich vorgetragene Inhalte mit Demo-Übungen und selbst durchgeführten Formaten ab. In kleinen Gruppen können die Teilnehmer das Aufgenommene anhand persönlicher Themen gleich anwenden und verzeichnen so einen schnellen sowie nachhaltigen Lernerfolg. Darüber hinaus erhalten alle Kursmitglieder zum Nachlesen, Nacharbeiten und vertiefenden Verständnis ein detailliertes Handbuch.

Das erfolgreiche Bestehen der NLP Ausbildung wird mit einem Zertifikat des Deutschen Verbands für Neurolinguistisches Programmieren e.V. (DVNLP) belohnt.

Angehende Practitioner erfahren in dieser NLP Ausbildung, dass sie Herausforderungen und schwierigen Lebenslagen gelassener, mutiger und selbstbestimmter begegnen können. Durch die offene Grundhaltung, das lösungsorientierte Denken und Handeln sowie die vermittelten Fertigkeiten und Techniken können Kursteilnehmer ihre selbst gesteckten Ziele sicher und schneller erreichen. Im beruflichen Kontext legt der Pracitioner Kurs unter anderem den Grundstein für eine Laufbahn als NLP Coach oder NLP Trainer. Verschiedene Interessengruppen, wie Berater, Therapeuten oder Pädagogen, erweitern durch die NLP Ausbildung nicht nur ihren persönlichen Horizont, sondern auch ihr Angebotsspektrum, um noch besser mit ihren jeweiligen Zielgruppen kommunizieren und auf diese eingehen zu können.









http://nlp-zentrum-berlin.de



Das NLP-Zentrum Berlin bietet Ausbildungen, und Seminare sowie Einzelcoachings und Therapie in Berlin, Dresden, Hamburg, Köln, Stuttgart, München, Zürich und Wien an. Auf der Webseite des NLP-Zentrum Berlin gibt es außerdem einen Psychologie-Blog, auf dem regelmäßig Tipps und Informationen zu Psychologiethemen gepostet werden.



Carsten Gramatke, Lehrtrainer (DVNLP) und Gründer des NLP-Zentrum Berlin, bietet mit seinem Team NLP-Ausbildungen und Seminare in verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz an.



NLP-Zentrum Berlin

Birkenweg 17, 22926 Ahrensburg

Firma: NLP-Zentrum Berlin

Ansprechpartner: Carsten Gramatke

Stadt: Ahrensburg

Telefon: 030 - 270 170 58



