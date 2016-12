Starke Hilfe: Was Apotheken alles leisten (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Bei manchen Dingen merkt man erst, was sie

wert sind, wenn man sie nicht mehr hat. Ob Postfilialen, Banken oder

Lebensmittelgeschäfte - gerade auf dem Land wird das Versorgungsnetz

dünner. Auch Apotheken sind betroffen. Dagmar Ponto berichtet:



Sprecherin: Im kommenden Jahr wird die Zahl der Apotheken

voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung

sinken. Vor allem kleine und ländliche Apotheken müssen um ihre

Existenz kämpfen. Doch sie sind für die Versorgung mit Arzneimitteln

sehr wichtig, sagt Chefredakteur Hans Haltmeier von der Apotheken

Umschau":



O-Ton Hans Haltmeier: 19 sec.



"Eine große Stärke der Apotheken vor Ort ist natürlich die

persönliche Beratung der Kunden. Das heißt, wie nimmt man das

Medikament richtig ein oder gibt es eventuell Wechselwirkungen mit

anderen Medikamenten? Das sind ja oft sehr persönliche Auskünfte, die

da erteilt werden, und das geht wirklich am besten im Gespräch

vis-à-vis."



Sprecherin: Darüber hinaus gibt es auch spezielle Rezepturen, die

Patienten nur in einer Apotheke bekommen:



O-Ton Hans Haltmeier: 22 sec.



"Diese Spezialrezepturen haben einen ganz großen Einsatzbereich.

Zum Beispiel für Kinder, für die es noch keine Fertigarzneimittel in

der richtigen Dosierung gibt. Oder auch für Allergiker, die Präparate

ohne Konservierungsmittel brauchen. Auch Senioren sind da häufig

betroffen, denn die müssen die Medikamente ja auch gut schlucken

können. Oder es gibt auch Spezialrezepturen für die künstliche

Ernährung."



Sprecherin: Wer krank oder gebrechlich ist, kann seine Apotheke

oft gar nicht erreichen. Für diese Fälle gibt es einen besonderen

Service:



O-Ton Hans Haltmeier: 18 sec.



"Die Apotheke liefert im Normalfall Medikamente auch ins Haus. Das



passiert jeden Tag ungefähr eine Viertelmillion Mal in Deutschland.

Diese Botendienste müssen auch durch Apotheken-Mitarbeiter erfolgen.

Da ist ja die Sicherheit ganz wichtig, man kann so ein Päckchen ja

schließlich nicht vor der Tür einfach abstellen."



Abmoderationsvorschlag:



Die "Apotheken Umschau" macht auf eine weitere starke Leistung der

Apotheken aufmerksam: Jeden Tag und jede Nacht gibt es einen

Notdienst. Fast eine halbe Million Menschen nehmen diesen pro Jahr in

Anspruch und können sich auf schnelle und kompetente Hilfe verlassen.



