NOZ: LKA-Präsident: Islamistische Szene in Niedersachsen hat sich binnen weniger Jahre verdoppelt

Osnabrück. Die islamistische Szene in Niedersachsen hat sich

binnen weniger Jahre verdoppelt und wächst weiter. Im Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte LKA-Präsident Uwe

Kolmey: "Die Sicherheitsbehörden im Land gehen von rund 600 Personen

aus. Das ist ein deutlicher Zuwachs, vor wenigen Jahren hatten wir

noch nicht einmal die Hälfte." Auch die Zahl der sogenannten

Gefährder, denen politisch motivierte Straftaten von erheblicher

Bedeutung zugetraut werden, sei deutlich gestiegen und liege jetzt im

mittleren zweistelligen Bereich. Vor drei Jahren seien es noch

weniger als zehn gewesen, so Kolmey, der sagte: "Das Problem wächst."



Als ursächlich dafür bezeichnete der LKA-Präsident unter anderem

Rückkehrer aus dem IS-Gebiet in Syrien und Irak. 75 seien dahin aus

Niedersachsen gereist, von denen etwa ein Drittel tot, ein Drittel

bereits wieder zurück sei und ein weiteres Drittel mutmaßlich noch

zurückkehre. Kolmey weiter: "Eine größere Rolle bei der Zunahme des

islamistischen Personenkreises spielt die Propaganda des IS über das

Internet." Gerade jüngere Menschen seien hierfür empfänglich.



Kolmey bezeichnete Prävention als wirksamstes Mittel im Kampf

gegen den Islamismus. "Die Bekämpfung des Islamismus ist nicht allein

polizeiliche Aufgabe." Die Gesellschaft müsse sensibilisiert werden.

Das gelte für Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, Kommunen aber auch

Moscheen. "Wir appellieren an die muslimischen Gemeinden wachsam zu

sein", so Kolmey, der jedoch auch kritisierte: Die Zusammenarbeit mit

den Gemeinden laufe überwiegend gut, "aber es gibt auch

Moscheegemeinden, die eine Zusammenarbeit verweigern".









