5. AFTERSALES FORUM FORUM FÜR WACHSTUM 30.05.2017 in Düsseldorf + ? 68.793,- Ertragssteigerung p.a.

Erfolgreiche Lösungen zur einfachen Umsetzung mit schnellen Erfolgen im After Sales zur jährlichen Ertragssteigerung von über Euro 68.793,-*. Jetzt mit noch mehr Erfolgsformeln aus der Praxis!

Marco Paffenholz, Veranstalter 5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM und Inhaber NEWEST - Lösungen für Wa

(firmenpresse) - Am 30.05.2017 veranstaltet Marco Paffenholz, Inhaber der NEWEST - Lösungen für Wachstum, das bereits 5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM im Hotel Holiday Inn Düsseldorf Airport in Ratingen. www.aftersales-forum.de



Die bewährten Praxisexperten und After Sales Professionals

+ Michael Kotlenga, Geschäftsführer After Sales Mehrmarken-Autohaus Schönauen

+ Marco Paffenholz, Sales & After Sales Professional



vermitteln Geschäftsführern sowie Aftersales-Verantwortlichen des Automobilhandels erfolgreiche Lösungen zur einfachen und schnellen Umsetzung. Von Grundlagen bis zur nachhaltigen Umsetzung. Jetzt mit noch MEHR ERFOLGSFORMELN aus der Praxis für die Praxis!



Bei vielen Automobilhändlern ist die Umsatz- und Ertragslage im After Sales markenübergreifend angespannt. Einige Handelsbetriebe verzeichneten sogar in bis dato starken Servicezeiten wie im Herbst rückläufige Umsätze und ausbleibende Kunden. Wenige Handelsbetriebe rutschten im After Sales sogar ins Defizit.



100% PRAXISORIENTIERT! KLARTEXT STATT DIFFUSER AUSSAGEN!

Die Praxisexperten Michael Kotlenga und Marco Paffenholz sensibilisieren ohne hochtrabende Dialoge für schnelle Erfolge und motivieren mit praktischen Tipps zur einfachen Umsetzung im Alltag. Es wird aus dem großen Portfolio realisierter Ergebnisse geschöpft. Im Fokus des eintägigen Wachstumforums stehen u.a. folgende Themen:



+ auf der Suche nach der wirksamsten Methode im After Sales

+ TRANSFORMATION im After Sales: garantierter Erfolg mit P-V-M

+ Lösungen zur erfolgreichen Führung und Motivation der Servicemannschaft

+ Aktives Verkaufen initiieren bei Kundendienstberatern

+ Mit Gesundheit bei Kunden und Ertrag punkten: Absatz von Klimaanlagenreinigungen und Desinfektionen verdoppeln

+ ERFOLGSFORMEL a. d. Praxis: Absatzsteigerung von Klimachecks anhand eines konkreten Fallbeispiels

+ Ertragssteigerung bei Unfällen mit systematischer Schadensabwicklung



+ Wie kann eine Ertragssteigerung von über Euro 68.793,-* realisiert werden?



DAS AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM WIRD EMPFOHLEN.

Das sagen Geschäftsführer und Aftersales-Verantwortliche von Autohäusern der Marken Audi, BMW, Mercedes, Opel, Toyota und Volkswagen sowie leitende Herstellervertreter im Aftersales von Fiat Österreich, Fiat Schweiz und Mazda Deutschland und Führungskräfte der freien Werkstattkette Euromaster:

"Ein sehr gutes Preis / Leistung-Verhältnis. Der Besuch des Aftersales Forums hat sich gelohnt."

"Das Forum war sehr praxisorientiert. Die Lösungen können von den Servicebetrieben sehr gut umgesetzt werden."

"Eine lohnenswerte Veranstaltung: Vom Zusammenspiel der Referenten über den kollegialen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer bis zu praktischen Lösungen für den Handel."

"Es wurde vorgelebt, wie einfach Verkaufen im Aftersales sein kann."

"Gerade auch die praktischen Argumentationshilfen haben das Forum bereichert."



Ausführliche Informationen, Programm und Anmeldung zum Web-Download:

www.aftersales-forum.de



5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM

Dienstag, 30.05.2017

Einlass ab 8.15 Uhr, Beginn 9.00 Uhr, Ende ca. 17.15 Uhr

Forumsort: Hotel Holiday Inn Düsseldorf Airport

Broichhofstraße 3, 40880 Ratingen

Forumsgebühr: bis 31.01.2016 ? 345,00 netto*, danach ? 395,00 netto*

Teilnehmer außerhalb KFZ-Handel / -Werkstatt ? 595,00 netto*

*jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer



DIE PRAXISEXPERTEN UND AFTER SALES PROFIS

Michael Kotlenga, Geschäftsführer After Sales Mehrmarken-Autohaus Schönauen mit 4 Standorten

+ Erfahrungen im After Sales seit über 20 Jahren

+ seit 2002 Aftersales-Verantwortlicher

+ stetig wachsende Rentabilität mit einem Jahresumsatz von über 9 Mio ? für Lohn und Teile bei über 40.000 Stunden mit 13 Serviceberatern und 25 Monteuren



Marco Paffenholz, Inhaber NEWEST - Lösungen für Wachstum

+ Erfahrungen im operativen Vertrieb seit 1991

+ seit 2003 Verkaufstrainer mit über 2000 Beratungstagen im Sales und After Sales

+ messbare Verkaufssteigerung in operativen After Sales Trainings, u.a. bis zu 30 % bei Teile und Zubehör, bis zu 70% bei Reifen, bis zu 80 % bei Klimaanlagenwartung





* Erhebung realisierter Ergebnisse pro Jahr bei Betriebsgrößen mit 6.000 Servicedurchgängen und 3.000 KD-Fahrzeugen sowie 3.000 Inspektionen p.a., 75% Privatkunden, 25 % Firmenkunden, 350 Reifenhotelkunden, 600 EH Fahrzeugverkauf NW + GW. Detaillierte Auflösung erfolgt im 5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM.







