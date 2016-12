Designierter US-Präsident: Deutsche stehen Trump mehrheitlich ablehnend gegenüber

(ots) - Die offizielle Kür Donald Trumps zum Nachfolger

Barack Obamas im Weißen Haus durch das Electoral College steht

unmittelbar bevor. Im Gegensatz zu Trumps Mehrheit im

Wahlmännerkollegium sieht eine große Mehrheit der Deutschen den

designierten US-Präsidenten sehr skeptisch. Dies sind die Ergebnisse

einer im Dezember 2016 von YouGov für die Initiative Markt- und

Sozialforschung durchgeführten repräsentativen Umfrage.



Kein anderer Satz hat den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf

so geprägt wie Donald Trumps Slogan "Make America great again", was

sinngemäß bedeutet "Amerika zur alten Größe zurückführen". Doch

zumindest die deutsche Öffentlichkeit traut dem kommenden

US-Präsidenten Trump genau das nicht zu. 74 % der Deutschen sind

überzeugt, dass Trump die Gesellschaft in den USA spalten wird. Auch

Trumps angekündigte politische Maßnahme wie die Abschiebung

sämtlicher ausländischer Straftäter und illegaler Einwanderer oder

der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko verfängt bei den Deutschen

nicht. Nur 20 % glauben, dass diese Maßnahmen die USA sicherer machen

werden, 62 % glauben nicht daran.



Selbst in Trumps im Wahlkampf vielbeschworener Kernkompetenz, der

Wirtschaft, sehen ihn die Deutschen kritisch. Auch wenn er

mittlerweile mehrere Ministerposten an Großunternehmer vergeben hat,

betrachten ihn 64 % der Deutschen als schädlich für die

wirtschaftliche Entwicklung weltweit, während nur 17 % diesbezüglich

positive Impulse von seiner Präsidentschaft erwarten. Auch die

Außenpolitik des designierten US-Präsidenten wird durchweg kritisch

bewertet. 74 % der befragten Deutschen befürchten, dass sich unter

Trump die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA verschlechtern

werden. Weiter betrachten 61 % den neuen US-Präsidenten als Bedrohung

für den globalen Klimaschutz, und 53 % befürchten, unter Trump werde



es zu mehr militärischen Auseinandersetzungen weltweit kommen.



Diese Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov

Deutschland GmbH im Auftrag der Initiative Markt- und

Sozialforschung, an der 2023 Personen zwischen dem 07.12.2016 und

09.12.2016 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind

repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



Über die IMSF



Ziel der Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. ist es, die

Öffentlichkeit über Markt- und Sozialforschung und deren Unterschied

zu Werbung und Verkauf zu informieren. Weitere Aufgaben sind, die

Garantie von Anonymität und Datenschutz zu betonen und den Nutzen von

Markt- und Sozialforschung für die Gesellschaft zu verdeutlichen.

Weitere Informationen unter www.deutsche-marktforscher.de



Träger der Initiative sind die Branchenverbände der Markt- und

Sozialforschung:

- ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute

e.V.

- Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI)

- BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.

- Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V. (DGOF)



Unterstützt wird die Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. durch

die Fördermitglieder:

- GapFish GmbH

- GfK Verein

- IFAK Institut GmbH & Co. KG

- infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

- Ipsos GmbH

- Psyma Group AG

- SKOPOS Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co.KG

- TNS Infratest Holding GmbH & Co. KG

- YouGov Deutschland AG







