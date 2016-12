TyreSystem senkt Einkaufspreise für Schneeketten

(firmenpresse) - Der Online-Großhändler TyreSystem hat die Einkaufspreise für Schneeketten namhafter Marken dauerhaft gesenkt. „Mit unserer neuen Preisgestaltung geben wir allen TyreSystem-Nutzern die Möglichkeit, ihre Gewinnmarge zu erhöhen oder durch attraktive Verkaufspreise Zusatzverkäufe zu generieren. Dadurch stärken wir die Wettbewerbsposition unserer Kunden beim Schneeketten-Verkauf”, erklärt Simon Reichenecker, Geschäftsführer der verantwortlichen RSU GmbH.



Zum Tiefpreiskurs beigetragen hat zum einen die marktorientierte Preispolitik des schwäbischen Unternehmens und zum anderen die neu ausgehandelten Einkaufspreise mit den Schneekettenherstellern. Diese Ersparnis gibt der Großhändler in Form von günstigen Produktpreisen und zusätzlich frachtfreiem Schneekettenversand gerne an seine Kunden weiter. Neben der Preissenkung vergrößerte die B2B-Plattform ihre Produktauswahl und bietet aktuell Schneeketten der Marken Budget, Filmer, Ottinger, Pewag, ProPlus, RUD und SNÖ-PRO an. Ziel ist es, TyreSystem-Kunden ein umfangreiches Angebot in verschiedensten Preissegmenten zugänglich zu machen.



Eigene Suchmaske und optimierte Detail-Ansicht für Schneeketten



Unter www.tyresystem.de steht eine optimierte Suchmaske zur Schneekettensuche zur Verfügung. Hier können registrierte Reifenfachhändler, Kfz-Betriebe und Autohäuser anhand der Reifengröße, Fahrzeugtyp, Freigängigkeit, Hersteller, Schneeketten- und Abspannungsart sowie weiteren Eigenschaften gezielter nach passenden Schneeketten suchen.

Auf der überarbeiteten Detail-Seite erhält der Nutzer nun noch mehr Informationen zur ausgewählten Schneekette. Diese sind übersichtlich gegliedert in die Kategorien „Produktinformationen”, „Produkteigenschaften”, „Passende Reifengrößen”, „Testberichte” sowie „Produktbeschreibungen des Herstellers” und unterstützen den Suchenden bei der Wahl einer geeigneten Schneekette.







http://www.tyresystem.de



Über TyreSystem



Seit 2007 bietet das B2B-Onlineportal seinen Kunden in Deutschland eine der einfachsten und kostenlosen Online-Reifenhandel-Lösungen am Markt. Eine Vielzahl praktischer Funktionen und Module sowie Schnittstellen zu vielen ERP-Systemen der Reifenbranche vereinfachen die tägliche Geschäftsabwicklung von Reifenhändlern, Kfz-Betrieben oder Autohäusern. Das mittelständische Unternehmen wächst seit mehreren Jahren rasant und hat seinen Sitz im schwäbischen St. Johann sowie einen Standort in Ulm.

RSU-GmbH

RSU GmbH

Rebecca Rohmeder

Tel: 07122 - 825 93 - 611

rebecca.rohmeder(at)rsu-reifen.de



Niederlassung Ulm:

Münsterplatz 25

89073 Ulm

Firma: RSU-GmbH

Ansprechpartner: Rebecca Rohmeder

Stadt: Ulm



