Boon. jetzt auch für Online-Shopping verfügbar / Gleiche Flexibilität, Sicherheits-Features und Kostenkontrolle wie am Point-of-Sale nun im E-Commerce mit der virtuellen boon. MasterCard möglich

(ots) - Nutzer der mobilen Android Bezahl-App

boon können die aufladbare virtuelle Prepaid-Kreditkarte, auf der die

Anwendung basiert, ab jetzt auch für mobile Onlinekäufe einsetzen.

Dabei bietet die App, die von Wirecard herausgegeben wird, einen

transparenten Überblick über den gesamten Transaktionsverlauf.

Wirecard, der Anbieter von Internet-Technologie, erweitert damit die

mobile Bezahllösung um eine weitere Zusatzfunktion für alle User in

den Ländern Spanien, Irland sowie Deutschland. Mehrwert-Angebote und

Finanzdienstleistungen wie Mikro-Kredite, Peer-to-Peer (P2P)

Zahlungen und vieles mehr werden künftig folgen.



Zukünftig können boon-Nutzer die Funktion "Online-Bezahlung"

bequem in der App an- und ausschalten. Nach dem Anschalten ist die

Kreditkarte direkt einsatzbereit: Die Kreditkartenummer wird in der

App kopiert und kann im jeweiligen Onlineshop, in dem ein Kauf

getätigt werden soll, über das Smartphone eingefügt werden. Ist die

Kreditkarte deaktiviert, kann keine Online-Zahlung erfolgen.

Zusätzliche Gebühren fallen bei der Nutzung der digitalen MasterCard

nicht an.



"Wir möchten boon kontinuierlich um innovative Features erweitern.

Mit der Möglichkeit, über die boon App nun auch Online-Käufe zu

tätigen, bieten wir den Nutzern ein einzigartiges Multichannel

Bezahl-Erlebnis - fortschrittlich und mit entscheidendem Mehrwert",

betont Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer

Solutions bei Wirecard.



Das gewünschte Guthaben kann einfach per Kreditkarte oder

Bank-Überweisung auf die digitale Prepaid-MasterCard aufgeladen

werden. Die mobile Bezahllösung von Wirecard kann jeder nutzen, der

ein NFC-fähiges Android-Smartphone besitzt, das mit dem

Betriebssystem OS 4.4 oder höher ausgestattet ist. Aktuell ist boon

in sieben Ländern verfügbar.



Mehr über die Mobile Payment-App boon: www.boonpayment.de





Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen

anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die

Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den

elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen

internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe

eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere

Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen

Sie uns auf Twitter (at)wirecard.







Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz(at)wirecard.com



Wirecard AG

Wirecard AG

