CHECK24 Ventures beteiligt sich an askCharlie

(ots) - VC Fonds von CHECK24 investiert einstelligen

Millionenbetrag in Online-Vermittlungsservice askCharlie / CHECK24

Ventures wird in den kommenden Jahren insgesamt 60 Millionen Euro

Kapital und Know-how in digitale Geschäftsmodelle investieren / Bis

zu 20 Investments geplant



Die CHECK24 Ventures GmbH, ein einhundertprozentiges

Tochterunternehmen von CHECK24.de, beteiligt sich an askCharlie.

askCharlie ist ein Online-Vermittlungsservice für lokale

Dienstleister (z. B. Personal Trainer, Fotografen, DJs). CHECK24

Ventures investiert einen einstelligen Millionenbetrag in das Ende

2015 gegründete Berliner Unternehmen.



Insgesamt beteiligt sich CHECK24.de in den kommenden Jahren über

seine Venture-Capital-Gesellschaft mit 60 Millionen Euro Kapital und

Know-how an jungen Technologieunternehmen und digitalen

Geschäftsmodellen. askCharlie ist die erste von zehn bis 20

Investitionen, die CHECK24 Ventures tätigen wird. Der Fokus der

Beteiligungen liegt auf Early-Stage- und Growth-Investments.



"Wir sehen großes Potenzial bei der Online-Vermittlung und Buchung

von lokalen Dienstleistungen und treffen auf ein starkes

Gründerteam", erklärt Matthias Orlopp, Geschäftsführer von CHECK24

Ventures, das Engagement. "askCharlie bietet hohen Kundennutzen und

passt daher ideal zur CHECK24-Philosophie."



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen

Partner wie CHECK24", sagt Erik Heinelt, Geschäftsführer von

askCharlie.



Über die CHECK24 Ventures GmbH



CHECK24.de investiert in den kommenden Jahren über die

Venture-Capital-Gesellschaft "CHECK24 Ventures" 60 Millionen Euro

Kapital und Know-how in junge Technologieunternehmen und digitale

Geschäftsmodelle. Seit Oktober 2016 ist die CHECK24 Ventures GmbH,

ein einhundertprozentiges Tochterunternehmen von CHECK24.de, aktiv



und wird zwischen zehn und 20 Investitionen tätigen. Diese können je

nach Bedarf bis zu zehn Millionen Euro Kapital erhalten. Der Fokus

des Venture-Capital-Fonds liegt auf Early-Stage- und

Growth-Investments.



Über die askCharlie GmbH



askCharlie (www.askcharlie.de) ist ein Online-Vermittlungsportal

für lokale Dienstleister. Auf askCharlie finden Kunden den passenden

Dienstleister für ihr Projekt - hierbei reicht das breite Angebot von

Personal Trainern, über DJs, Fotografen bis hin zum Gitarrenlehrer.

askCharlie wurde Ende 2015 in Berlin von Erik Heinelt und Felix

Vögtle gegründet.







Pressekontakt:

Kontakt CHECK24 Ventures (www.check24.vc)

Matthias Orlopp, Geschäftsführer, Tel. +49 89 2000 47 1300,

matthias.orlopp(at)check24.de



Kontakt askCharlie GmbH (www.askcharlie.de)

Erik Heinelt, Geschäftsführer, Tel. +49 30 220 127 912,

eh(at)askcharlie.com



Pressekontakt CHECK24

Daniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,

daniel.friedheim(at)check24.de



Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CHECK24 Vergleichsportal GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.12.2016 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1437632

Anzahl Zeichen: 3327

Kontakt-Informationen:

Firma: CHECK24 Vergleichsportal GmbH

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung