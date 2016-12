TerraX findet bei Schürfproben bis zu 72,6 g/t Gold

(PresseBox) - Das kanadische Explorationsunternehmen TerraX Minerals Inc. (ISIN: CA88103X1087 / TSX-V: TXR - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296375 -) welches dass hochgradige ?Yellowknife City'-Goldprojekt in Kanada exploriert besticht einmal mehr mit außergewöhnlichen Goldfunden. Erst zu Beginn des Monats konnte man die Märkte mit Gehalten von 66,7 g/t Gold aus Stichproben erfreuen. Nun legte TerraX noch einen drauf. So stieß man bei Oberflächenprobennahmen auf Goldgehalte von bis zu 72,6 g/t bei den mineralisierten Strukturen ?Main' und ?Hanging Wall' im Zielgebiet ?Sam Otto'.

Diese beiden in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Zonen liegen unmittelbar östlich der bereits zuvor gefundenen Struktur ?Daves Pond', die ebenfalls hochgradige Proben mit 66,7 g/t Gold lieferte. Diese drei Strukturen sind Teil eines umfassenden und äußerst vielversprechenden goldhaltigen Systems im bekannten ?Sam Otto'-Gebiet. ?Sam Otto' besteht aus mehreren in Abscherungen, die eine Vielzahl mineralisierter Zonen enthaltenen, die sich über eine Streichenlänge von 1 bis 2 km und 500 m im Streichen erstrecken.

Die Probennahmen auf ?Sam Otto' haben die ?Main'-Zone nördlich und südlich zusätzlich zum im Winterbohrprogramm 2016 bestätigt, in dem man unter anderem 49,70 m mit 1,00 g/t Gold und 30,70 m mit 1,33 g/t Gold schnitt. Damit konnte TerraX nicht nur die ?Main'-Zone erweitern sondern auch die neue Mineralisierung in der ?Hanging Wall'-Zone, 50 m weiter östlich, definieren. Die Oberflächenmineralisierung wurde in diesen Zonen nun auf eine Streichenlänge von 1,5 km identifiziert, wobei Schürfproben diese hohen Gehalte, bis zu 72,6 g/t Gold, ergaben. Weitere Bohrergebnisse und Ergebnisse von Probennahmen stehen noch aus.

Joe Campbell, der Chairman und Chief Executive Officer von TerraX zeigte sich erfreut und sieht scheinbar noch signifikantes Potenzial auf dem ?Yellowknife City'-Goldprojekt, da er sagte: ?Diese Oberflächenprobennahmen bei ?Sam Otto' sowie die bereits zuvor gemeldeten Ergebnisse der Struktur ?Daves Pond' bekräftigen unsere Auffassung, wonach das Gebiet ein umfassendes mineralisiertes System ist, das bedeutsame Goldlagerstätten enthalten könnte. Wir freuen uns schon jetzt auf die noch ausstehenden Ergebnisse unseres Sommerbohrprogramms 2016 vom Zielgebiet ?Sam Otto'".



Zudem, fügte er hinzu, sei ?Sam Otto' nur eins von mehreren Zielen das auf ihrem 129 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet erkundet würde. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das ?Yellowknife City'-Projekt das Potenzial für mehrere hochgradige Entdeckungen in einem weltweit bekannten Goldgebiet mit hervorragendem Zugang zur Infrastruktur aufweist, so Campbell abschließend.

Die Feldarbeiten bei ?Sam Otto' beinhalteten insgesamt 224 Proben über eine Streichenlänge von 2 km in den Zonen ?Hanging Wall' und ?Main'. Die ?Main'-Zone ist eine bekannte mineralisierte Struktur, bei der bereits in den 1930er Jahren Grabungen durchgeführt wurden. Im Rahmen der Bohrungen die TerraX durchführte, wurde ein in Nord-Süd-Richtung verlaufender Abschnitt in der südöstlichen Ecke des Gebiets ?Sam Otto' definiert. Die parallel verlaufende ?Hanging Wall'-Zone liegt 50 bis 100 m östlich der ?Main'-Zone und war bis zu den Oberflächenprobennahmen und -kartierungen im Jahr 2016 kaum exploriert. Es ist nun bekannt, dass sie eine ähnliche Mineralisierungsart und die selbe potenzielle Größe aufweist wie die ?Main'-Zone, wobei beide Strukturen das Potenzial für hochgradigere Zonen aufweisen.

Die drei mineralisierten Strukturen ?Sam Otto', ?Main', ?Hanging Wall' und ?Daves Pond', innerhalb des Zielgebiets ?Sam Otto', sind in geophysikalischen und LiDAR-Untersuchungen auf einer Streichlänge von 2 km identifiziert und jede mineralisierte Abscherung erstreckt sich über eine Mächtigkeit von 50 bis 100 m. Die ausgeprägtesten Strukturen kommen in unteren Bereichen ohne Ausbiss vor. Es wurde bereits ausreichend freiliegendes Gestein erprobt, welches auf hohes Goldpotenzial schließen lässt. In diesem Gebiet lieferten 54 Schürfproben Werte von über 0,50 g/t Gold, wobei 40 Proben Werte von über 1,00 g/t Gold ergaben. 12 davon lagen zwischen 3,00 und 10,00 g/t Gold und die beiden Höchstwerte lagen sogar bei sagenhaften 39,4g/t Gold und 72,6 g/t Gold. Auch in anderen Zonen, z.B. ?Daves Pond' fand man Gehalte von 66,7 g/t Gold vor.

Die besten mineralisierten Gebiete, die bis dato entdeckt wurden, kommen als Serizit-Chlorit-Scherzonen mit Quarzerzgängen und Sulfidmineralisierung vor. Von besonderem Interesse ist eine Streichlänge von 700 m entlang der ?Main' und ?Hanging Wall'-Zonen, aus denen 120 Proben genommen wurden, von denen 45 Proben Gehalte von mehr als 0,50 g/t Gold und 35 Proben mehr als 3,00 g/t Gold lieferten. Dieses Gebiet ist ein vorrangiges Ziel des Winterbohrprogramms, das voraussichtlich im Januar 2017 beginnen wird.



