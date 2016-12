TECNARO steht zur Wahl für den GreenTec Award 2017

(PresseBox) - Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin, so die Hoffnung des TECNARO Teams auf eine Nominierung ihres Biokunststoffs ?Flüssiges Holz" ARBOFORM® für den weltweit größten Umwelt- und Wirtschaftspreis, den GreenTec Award 2017.

Im nächsten Frühjahr findet in Berlin die größte Umweltgala der Welt statt. Bereits zum zehnten Mal werden herausragende Umweltprojekte und besonders umweltfreundliche Produkte mit dem GreenTec Award ausgezeichnet. Initiativen, Privatpersonen, Start-ups, mittelständische und große Unternehmen, universitäre Einrichtungen, Kommunen, Vereine aber auch Film- und Musikstars wie NENA, Thomas D., Rae Garvey oder Bob Geldof finden sich unter den Preisträgern.

Heute gab das Veranstalterteam um die beiden GreenTec Award Initiatoren Marco Voigt und Sven Krüger bekannt, dass der umweltfreundliche Biokunststoff Flüssiges Holz ARBOFORM® des badenwürttembergischen Unternehmen TECNARO GmbH zur Vorauswahl für eine Nominierung für den GreenTec Award 2017 steht.

ARBOFORM® basiert auf dem nahezu unendlich verfügbaren aber bisher kaum genutzten Holzbestandteil Lignin, natürlichen Additiven und Naturfasern. Es besteht somit nicht aus Erdöl sondern vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen. ARBOFORM® lässt sich wie ein herkömmlich, erdölbasierter Kunststoff auf handelsüblichen Kunststoffverarbeitungsmaschinen verarbeiten. Holz oder auch Stroh besteht zu etwa 30 % aus Lignin und ist neben der Cellulose der verfügbarste Rohstoff auf der Erde. Es ist ein Beiprodukt der Papierindustrie und fällt jährlich zu etwa 50 Mio. Tonnen bei der Zellstoffherstellung an wo es hauptsächlich verbrannt wird. Mit ARBOFORM® wird Lignin sinnvoll stofflich genutzt.

ARBOFORM® steht nun in der Kategorie Recycling & Ressourcen zu Ihrer Wahl. Über ein Voting Verfahren werden in insgesamt 12 Kategorien je 3 ?grüne" Projekte für die Nominierung zum GreenTec Award 2017 durch interessierte Personen wie Sie ? ausgewählt. Wahlberechtigt ist so weit uns bekannt, grundsätzlich jeder mit erreichbarer e-mail-Adresse, also Jedermann.



Wie immer wenn´s eng wird ?, zählen wir auf Sie unsere geschätzten Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Freunde der TECNARO GmbH.

Denn niemand weiß besser als Sie, als unsere langjährigen Mitstreiter, was wir gemeinsam in den zurückliegenden 18 Jahren mit unseren umweltfreundlichen Biokunststoffen ARBOFORM®, ARBOBLEND® und ARBOFILL® für die Herstellung immer neuer innovativen ?grünen" Produkte geschaffen haben. Herzlichen Dank dafür!

Ihre Stimme zählt! Beteiligen Sie sich bitte mit Ihrem Voting für eines dieser herausragenden weltweit ausgewählten ?grünen" Projekte und setzen Sie mit Ihrer Stimme auch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit! Denn diese friedliche grüne Botschaft kann von uns allen Akteuren und Befürwortern aus so vielen Ländern der Erde gemeinsam und gerade jetzt(!) in diese bedrohlich wankende und sich rasant neu orientierende Welt strahlen: Wir sind nachhaltig, wir stehen auch im Wettbewerb zusammen, wir sind fair, stark und?

?WIR SIND ÜBERALL!





