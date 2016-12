FIAT 850 Spider Bertone h-c-Team goes Classic Team

Classic Team - Aus der Vergangenheit mit Schwung in die Zukunft

Classic Team 850 Spider h-c-team & MG

(firmenpresse) - Aus der Vergangenheit mit Schwung in die Zukunft - Anlässlich des 20. Jubiläums des "Fiat 850 Spider Bertone h-c-Team", richten wir uns neu aus.



Alles begann im Jahre 1997, hier strebten wir eine gemeinsame Unternehmung an, ohne von einem starren Reglement oder ähnlichem "ausgebremst" zu werden. Nach nun 20 Jahren erweitern wir unseren Horizont und unter unserem neuen Credo, können nun ALLE Gleichgesinnten Autoliebhaber bei unseren Veranstaltungen teilnehmen.



Nach wie Vor, bleibt unser Motto: "Klasse statt Masse".



Bekannt sind wir für einzigartige Stern- und Genussfahrten durch die Traumwelt der Dolomiten und Südtirol, gekoppelt mit Erlebnissen unterschliedlicher Art und einem abwechslungsreichem Programm.



Unsere Events 2017



? 3rd Dolomites Classic Days

vom 24. Mai 2017 bis 28. Mai 2017 in St. Michael in Eppan / Südtirol

Anmeldeschluß = 20. Dezember 2016



? MG Summer Meeting in the Dolomites

vom 14. Juni 2017 bis 19. Juni 2017 in der Nähe vom Reschenpaß

Anmeldeschluß = 08. Februar 2017



? Cabrio Tour Dolomites - Lake Garda

vom 10. September 2017 bis 17. September 2017 in Stern i.A. (Südtirol) u. in San Zeno (Gardasee)

Anmeldeschluß = 09. Mai 2017



? 5th MG Meeting in the Dolomites

vom 29. September 2017 bis 03.10.2017 (Ort noch offen)

Anmeldeschluß = 19. Mai 2017



? MG Summer Meeting in the Dolomites

Veranstaltungsort = Watles (weitere Infos folgen)

Veranstaltungszeitraum = 14. - 19. Juni 2017



Alle aktuellen Informationen finden Sie unter: www.classicteam850.com oder kontaktieren Sie uns direkt via E-Mail unter president(at)classicteam850.com.



Wir freuen uns schon jetzt euch auch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.





Dr. Christian Bianco & Team







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.classicteam850.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Classic Team 850 Spider h-c-team & MG

Leseranfragen:

Mitterweg 168, 39012 Meran

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.12.2016 - 08:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1437642

Anzahl Zeichen: 2166

Kontakt-Informationen:

Firma: Classic Team 850 Spider h-c-team & MG

Ansprechpartner: Denise Castelforte

Stadt: Meran

Telefon: 0043 6504207866



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.